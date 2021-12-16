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"Я на це піти не можу": Лукашенко відмовився від нових виборів президента

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Раніше Лукашенко не виключав перевиборів Новина оновлена 16 грудня 2021, 09:04
Раніше Лукашенко не виключав перевиборів

Політика не влаштовує можливе спостереження із боку Заходу

Найближчим часом Білорусь не проводитиме нових президентських виборів. Тим більше не слід очікувати, що народне волевиявлення пройде під контролем Європи або хоча б місії ОБСЄ.

Таку позицію самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка повідомляє опозиційне видання Zerkalo.io.

За словами політика, наразі інші країни намагаються знайти важелі для зовнішнього управління Білоруссю. Про це свідчить невдала спроба провести кольорову революцію після останніх виборів глави держави.

"Вони розгорнули проти нас гібридну війну, — це факт, — наголосив Лукашенко під час виступу у Вітебській області. — Але не ми вибори маємо проводити! Вони приїдуть, проведуть під егідою ОБСЄ. Ви такі дива десь бачили?"

Обуренню самопроголошеного президента Білорусі немає меж. Він зазначив, що не може піти на такий крок, адже проводити вибори всередині країни може лише сама країна.

При цьому раніше Лукашенко не відкидав можливості нового волевиявлення для народу. Про це він також згадав і сам, зазначивши, що відмовився від такого розвитку подій, щоб виключити нові суспільні заворушення в державі.

Додамо, що проведення чесних та прозорих виборів під час моніторингу від місії ОБСЄ є однією з вимог країн Заходу щодо зняття більшості санкцій із Республіки Білорусь.

Така гостра реакція Лукашенка не дивна, якщо зважати на його останні заяви про підготовку до створення "нового СРСР" з Росією під соусом "Союзної держави". До того ж можна згадати, що нещодавно політик говорив про підтримку Путіна та РФ, якщо доведеться воювати з Україною.

Теги:
#Вибори #Білорусь #ОБСЄ #Олександр Лукашенко #Президент Білорусі
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