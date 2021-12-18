Дожила до 135 лет? В Китае скончалась возможно самая старая женщина в мире

В Китае женщина дожила до 135 лет, но это не точно.

В четверг, 16 декабря, в Китае скончалась вероятно самая старая женщина в мире Алимхан Сейити. О ее смерти стало известно лишь в субботу.

Об этом информирует Синьхуа.

Женщина проживала в уезде Шулэ, что в округе Кашгар, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По данным местных властей женщине на момент смерти было 135 лет.

Согласно документам, представительница уйгурского народа Алимхан Сейити родилась 25 июля 1886 года, однако ряд мировых СМИ поставили под сомнение возраст женщины.

Это они аргументировали тем, что данные о рождаемости в отдаленных уголках Китая в XIX-веке были редкими и ненадежными. Особенно это касалось представителей национальных меньшинств, к которым принадлежала и Сейити.

Вместе с тем высказывались предположения, что власти Китая пользовались статусом женщины и в местных новостях показывали ее счастливую жизнь, которую ей устроила Коммунистическая партия.

Данный регион известен своими сепаратистскими настроями, поскольку большинство уйгуров являются мусульманами, что не сочетается с коммунистической идеологией. В связи с этим множество представителей этого народа были сосланы в "исправительные лагеря".

Как сообщалось ранее, в Беларуси открыли магазин, в котором продают одежду с цитатами Александра Лукашенко. У помещения собралась большая очередь, а событие активно освещалось местными СМИ.