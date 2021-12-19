Філіппінами пронісся потужний тайфун: десятки людей загинули та зникли безвісти (фото та відео)

До ліквідації наслідків залучили військових

Філіппінський архіпелаг накрило потужним тайфуном під назвою Rai, який забрав життя щонайменше 75 осіб, а ще десятки людей вважають зниклими безвісти. На островах пообривало лінії електропередач, повалило дерева та зруйнувало будинки.

Як повідомляє France 24, тайфун накрив південні та центральні райони Філіппін, внаслідок чого 300 000 громадян були вимушені покинути власні домівки.

Найсильніший удар отримали філіппінські острови Сіаргао, Дінагат та Мінданао. Пориви вітру там сягали 200 км/год, внаслідок чого вийшли з ладу лінії зв’язку та електропостачання у багатьох районах архіпелагу. Сила вітру була такою, що розліталися дахи будинків, а бетонні стовпи валило на землю.

Влада острову Бохол повідомила про десятки зниклих безвісти людей та щонайменше 13 поранених внаслідок буйства стихії. Тоді як на усіх Філіппінах число загиблих за попередніми оцінками склало 75 осіб, але їх кількість може зростати.

До ліквідації наслідків тайфуну залучені тисячі військових, правоохоронців, співробітників берегової охорони та пожежників. Вони підвозять у постраждалі регіони продукти першої необхідності, а також допомагають у пошуках зниклих безвісти громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США шістьма штатами пройшлися близько 30 торнадо, внаслідок чого загинули десятки людей. Негода зруйнувала десятки будинків, фабрик, складів та навіть лікарень.

Також ми писали, що негода вирувала і в Україні — на Закарпатті сильні пориви вітру знесли дахи будинків та місцевої школи.