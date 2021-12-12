Майже сотня загиблих та зруйнована інфраструктура: США накрила серія торнадо (відео)

Від негоди постраждали шість американських штатів

У Сполучених Штатах Америки в ніч з п’ятниці на суботу сталася жахлива природна катастрофа — шістьма штатами пройшлися близько 30 торнадо, внаслідок чого загинули десятки людей.

Як повідомляє CNN, найбільше від вирування стихії постраждали Кентуккі, Іллінойс та Арканзас. Негода зруйнувала десятки будинків, фабрик, складів та навіть лікарень.

"Рівень спустошення не схожий на те, що я коли-небудь бачив", — заявив губернатор Кентуккі Енді Бешир.

За попередніми даними, жертвами серії торнадо стали щонайменше 70 осіб — це тільки з-поміж тих, смерті яких вдалося зафіксувати. При цьому губернатор Кентуккі зазначив, що лише на його території могли загинути майже сто осіб.

"Повідомлення дійсно жахливі… Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі ділянки постраждали так, що важко передати словами", — додав Енді Бешир.

Відомо, що торнадо зруйнувало свічкову фабрику Кентуккі, де знаходилися більше сотні осіб. Там зірвало дах. Через стихію в американському штаті без електропостачання залишилися 56 тисяч жителів. У Кентуккі оголосили надзвичайний стан і залучили військових до подолання стихійного лиха.

Як передає Reuters, від негоди постраждали як будівлі, так і люди ще й в інших п’яти американських штатах. Так, у Теннессі через торнадо загинули як мінімум троє людей, в Арканзасі, де постраждав будинок для літніх людей, повідомили про одного загиблого, а в Іллінойсі сильно постраждав склад Amazon, внаслідок чого загинули шість його працівників.

Власник компанії — мільярдер Джеф Безос — заявив, що допоможе владі подолати наслідки стихії та не забуде про співробітників Amazon, які загинули через торнадо.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", днями негода вирувала також і в окупованому Криму, де ураган зніс станцію, завдяки якій людина вперше вирушила на Місяць.