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Ужгородом літали дахи будинків та місцевої школи: подробиці та фото

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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"Польоти" дахів в Ужгороді
"Польоти" дахів в Ужгороді

Рятувальники показали наслідки сильного вітру, перед яким не встояло кілька дахів

Погода в західних областях України, яка раніше вже дивувала неприємними сюрпризами, все ще залишає бажати кращого: сильні пориви вітру знесли на Закарпатті три дахи.

Про це повідомили у облуправлінні ДСНС.

Так, 12 грудня в Ужгороді внаслідок негоди вітром знесло покрівлю житлового будинку по вулиці Гагаріна, а також дах будівлі майстерні загальноосвітньої школи №9 на площі Петефі.

Прибивати дах назад довелося рятувальникам
Прибивати дах назад довелося рятувальникам
Вітер був настільки сильним, що дах не витримав
Вітер був настільки сильним, що дах не витримав

Крім того, у мікрорайоні Горяни постраждав дах недіючого сільського клубу.

Дах занедбаного клубу під Ужгородом
Дах занедбаного клубу під Ужгородом

На щастя, ніхто з перехожих від покрівель, що літають, не постраждав. Ліквідувати наслідки урагану прибули кілька загонів рятувальників, які тимчасово прибили дах будинку на Гагаріна та розібрали покрівлю у шкільній майстерні, бо там могли обірватись електропроводи та травмувати людей.

Нагадаємо, в Україні протягом тижня 13-19 грудня очікуються опади, зокрема дощі та сніг у більшості областей. Про це у коментарі "Телеграфу" повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.

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#Ужгород #Негода #Вітер #Негода в Україні #Дахи
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