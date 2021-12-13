По Ужгороду летали крыши домов и местной школы: подробности и фото
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Спасатели показали последствия сильного ветра, перед которым не устояло несколько крыш
Погода в западных областях Украины, которая ранее уже преподносила неприятные сюрпризы, все еще оставляет желать лучшего: сильнейшие порывы ветра снесли на Закарпатье три крыши.
Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.
Так, 12 декабря в Ужгороде в результате непогоды ветром унесло кровлю жилого дома по улице Гагарина, а также крышу здания мастерской общеобразовательной школы №9 на площади Петефи.
Кроме того, в микрорайоне Горяны пострадала крыша недействующего сельского клуба.
К счастью, никто из прохожих от летающих кровель не пострадал. Ликвидировать последствия урагана прибыли несколько отрядов спасателей, которые временно прибили крышу дома на Гагарина и разобрали кровлю в школьной мастерской, так как там могли оборваться электропровода и травмировать людей.
Напомним, в Украине на протяжении недели 13-19 декабря ожидаются осадки, в том числе дожди и снег в большинстве областей. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.