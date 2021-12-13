По Ужгороду летали крыши домов и местной школы: подробности и фото

Спасатели показали последствия сильного ветра, перед которым не устояло несколько крыш

Погода в западных областях Украины, которая ранее уже преподносила неприятные сюрпризы, все еще оставляет желать лучшего: сильнейшие порывы ветра снесли на Закарпатье три крыши.

Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.

Так, 12 декабря в Ужгороде в результате непогоды ветром унесло кровлю жилого дома по улице Гагарина, а также крышу здания мастерской общеобразовательной школы №9 на площади Петефи.

Прибивать крышу обратно пришлось спасателям

Ветер был настолько сильным, что крыша не выдержала

Кроме того, в микрорайоне Горяны пострадала крыша недействующего сельского клуба.

Крыша заброшенного клуба под Ужгородом

К счастью, никто из прохожих от летающих кровель не пострадал. Ликвидировать последствия урагана прибыли несколько отрядов спасателей, которые временно прибили крышу дома на Гагарина и разобрали кровлю в школьной мастерской, так как там могли оборваться электропровода и травмировать людей.

Напомним, в Украине на протяжении недели 13-19 декабря ожидаются осадки, в том числе дожди и снег в большинстве областей. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.