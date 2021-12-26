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Нещасливе Різдво: у Конго терорист-смертник підірвався у ресторані, є загиблі (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Злочинця зупинили на порозі до закладу, де він і задіяв вибухівку Новина оновлена 26 грудня 2021, 11:18
Злочинця зупинили на порозі до закладу, де він і задіяв вибухівку

Місцеві жителі вважають ісламістів відповідальними за напад

Різдвяного вечора 25 грудня на території Демократичної Республіки Конго стався теракт в одному міст на сході країни. Надзвичайна подія стала причиною загибелі щонайменше шести людей.

Інформацію передає новинна служба BBC.

Вибух пролунав у переповненому людьми ресторані у місті Бені. Безпосереднім виконавцем терористичної атаки став смертник, який підірвав себе на вході до будівлі. Ймовірно, загиблих могло бути ще більше людей, проте зловмисника з невідомих причин затримали на вході до ресторану, не дозволивши пройти всередину.

Бені на мапі Конго
Бені на мапі Конго

Попередження: деякі з відео можуть містити зображення, здатні нашкодити тендітній психіці (поранені або загиблі люди), тому особливо вразливим краще не дивитися! (18+)

Наслідки вибуху в Бені, Конго

Проте, навіть при цьому абсолютно мінімізувати наслідки не вдалося. Наразі ЗМІ відомо про мінімум шістьох загиблих та 13 поранених людей. Звісно, значної шкоди завдано і місцевим будинкам, включаючи сам ресторан. Усередині закладу знаходилося не менше 30 осіб, вони всі прийшли відсвяткувати Різдво. Серед гостей були і маленькі діти.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за те, що сталося. Втім, місцеві політики вже заявляють, що винуватцями теракту є угруповання бойовиків "Об’єднані демократичні сили" (ADF) — їх пов’язують із "Ісламською державою".

Ісламісти активізувалися на сході Конго останні кілька місяців. Зазначимо, що у листопаді Конго та Уганда розпочали спільну операцію проти бойовиків ADF, яка, проте, поки що не призвела до позитивних наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про вибух на території монастиря в Серпухові, Росія. Його винуватцем начебто став місцевий вихованець, якому під час НП відірвало ногу. Повідомлялося, ніби він прийшов у монастир із мачете. При цьому його причетність до якихось терористичних організацій не доведена.

Чого не сказати про щонайменше п’ятьох росіян, які були затримані серед інших представників "ІДІЛ" на території України. Операцію у Києві провели співробітники СБУ у грудні.

Теги:
#Теракт #Вибух #Конго #Африка #Загиблі #Поранені #Терорист-смертник
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