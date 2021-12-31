Приклад для України: журналіст показав, як Азербайджан відновлює Шушу після війни за Карабах (фото)

Шуша активно готується до набуття статусу міста, відкритого для туризму

8 листопада 2020 року в результаті бойових дій тривалістю близько півтора місяця Азербайджан відновив контроль над містом Шуша. Цей успіх азербайджанської армії став одночасно останньою битвою Другої Карабаської війни, що завершилася поразкою Вірменії та її відмовою від претензій до частини територій, що історично вважалися азербайджанськими. Таким чином, найважливіша зі стратегічної точки зору Шуша 8 листопада 2020 року вперше за довгих 28 років стала повноцінною частиною Азербайджану.

Місто Шуша на карті

Поки звільнене місто адаптується до старих нових умов, азербайджанське суспільство намагається відновити міцні зв’язки Шуші зі своєю країною. Стають регулярними поїздки журналістів до міста, зокрема, щоб побачити результати вандалізму, здійсненого Вірменією під час окупації. Під час одного з таких візитів, керівник медіагрупи Фарід Шахбазли зізнався, що зазнав змішаних почуттів.

Місто відновлюють після війни

"Шуша — культурна столиця Азербайджану та тюркського світу. Це місто стало символом нашої історичної перемоги в Карабаху. Як азербайджанець, я був дуже гордий і щасливий. Під час візиту ми побачили мечеті Верхню та Нижню Говхар Ага, Джидир Дузу, Гянджинські ворота у Шуші. Одночасно ми відвідали розстріляні статуї відомих діячів азербайджанської культури Натаван, Бюльбюля та Узеіра Гаджибейлі, які були привезені з Баку в Шушу за дорученням президента Ільхама Алієва після звільнення міста. Близько 30 років у цьому місті пам'ятники культури, адміністративні та житлові будівлі були жорстоко зруйновані та піддані вандалізму", — каже журналіст.

Азербайджан займається відновленням міста Шуша

При цьому Шахбазли зазначає, що влада Азербайджану прикладає достатньо зусиль, щоб Шуша впорядковувалася та розвивалася.

"Шуша, Карабах дуже цінні для азербайджанського народу. Операція зі звільнення цього міста від окупації увійшла у світову військову історію. Сьогодні в Шуші майорить азербайджанський прапор, проходять міжнародні зустрічі та заходи. Протягом короткого часу в Шуші були проведені масштабні роботи з благоустрою. Це показує силу Азербайджанської держави. Ми впевнені, що Шуша скоро повернеться до колишнього статусу. У цьому місті відбудуться грандіозні заходи, бо це — не лише як культурна столиця Азербайджану, а й усього тюркського світу".

Через 28 років над Шушею знову підняли прапор Азербайджану

Додамо, що Азербайджан входить до Міжнародної організації тюркської культури. Генсек Тюркської ради Багдад Амреєв у січні 2021 року запропонував оголосити Шушу столицею тюркського світу у 2023 році, щоб наголосити на важливості міста для тюркського та ісламського світу.

Також влада країни планує, що вже у 2023 році Шуша може бути відкрита для туризму.

Багато хто вважає, що приклад Азербайджану може бути показовим для України. Три десятки років країна накопичувала сили для повернення захоплених територій і в результаті за 42 дні з мінімальними втратами повернула більшу частину захоплених земель. Важливим чинником під час Другої Карабаської війни стало застосування Азербайджаном турецьких безпілотників Bayraktar, які нещодавно почали надходити й на озброєння ЗСУ.