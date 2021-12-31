Пример для Украины: журналист показал, как Азербайджан восстанавливает Шушу после войны за Карабах (фото)

Шуша активно готовится к получению статуса города, открытого для туризма

8 ноября 2020 года в результате боевых действий длительностью около полутора месяца Азербайджан восстановил контроль над городом Шушей. Этот успех азербайджанской армии стал одновременно последним сражением Второй Карабахской войны, завершившейся поражением Армении и ее отказом от претензий к части территорий, исторически считавшихся азербайджанскими. Таким образом важнейшая со стратегической точки зрения Шуша 8 ноября 2020 года впервые за долгих 28 лет стала полноценной частью Азербайджана.

Город Шуша на карте

Пока освобожденный город адаптируется к старым-новым условиям, азербайджанское общество старается восстановить крепкие связи Шушы со своей страной. Становятся регулярными поездки журналистов в город, в том числе для того, чтобы увидеть результаты вандализма, совершенного Арменией во время оккупации. В ходе одного из таких визитов, руководитель медиа-группы Фарид Шахбазлы признался, что испытал смешанные чувства.

Город восстанавливают после войны

"Шуша — культурная столица Азербайджана и тюркского мира. Этот город стал символом нашей исторической победы в Карабахе. Как азербайджанец, я был очень горд и счастлив. Во время визита мы увидели мечети Верхнюю и Нижнюю Говхар Ага, Джидир Дузу, Гянджинские ворота в Шуше. Одновременно мы посетили расстрелянные статуи известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Эти статуи были привезены из Баку в Шушу по поручению президента Ильхама Алиева после освобождения города. Около 30 лет в этом городе памятники культуры, административные и жилые здания были жестоко разрушены и подвергнуты вандализму", — говорит журналист.

Азербайджан занимается восстановлением города Шуша

При этом Шахбазлы отмечает, что власти Азербайджана прикладывают достаточно усилий, чтобы Шуша благоустраивалась и развивалась.

"Шуша, Карабах очень ценны для азербайджанского народа. Операция по освобождению этого города от оккупации вошла в мировую военную историю. Сегодня в Шуше развевается азербайджанский флаг, проходят международные встречи и мероприятия. В течение короткого временив Шуше были проведены масштабные работы по благоустройству. Это показывает силу Азербайджанского государства. Мы еще раз уверены, что Шуша скоро вернется в прежний статус. В этом городе пройдут грандиозные мероприятия, ведь Шуша — не только культурная столица Азербайджана, но и всего тюркского мира".

Спустя 28 лет над Шушей снова подняли флаг Азербайджана

Добавим, что Азербайджан входит в Международную организацию тюркской культуры. Генсек Тюркского совета Багдад Амреев в январе 2021 года предложил объявить Шушу столицей тюркского мира в 2023 году, чтобы подчеркнуть важность города для тюркского и исламского мира.

Также власти страны планируют, что уже в 2023 году Шуша может быть открыта для туризма.

Многие считают, что пример Азербайджана может быть показателен для Украины. Три десятка лет страна накапливала силы для возвращения захваченных территорий и в результате за 42 дня с минимальными потерями вернула бОльшую часть захваченных земель. Немаловажным фактором во время Второй Карабахской войны стало применение Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar, которые не так давно стали поступать и на вооружение ВСУ.