Кожен третій мешканець Землі ніколи не користувався інтернетом

За останні два роки користувачів мережі стало значно більше

У світі за останні кілька років стало на півмільярда більше осіб, які почали користуватися інтернетом. Однак, при цьому близько третини населення планети ніколи ним не користувалися.

Як свідчать нові дані Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН, ніколи не користувалися інтернетом 37% населення Землі, що дорівнює 2,9 млрд громадян.

При цьому за період 2019 — 2021 років кількість користувачів мережі збільшилася — з 4,1 млрд стало 4,9 млрд. Таке зростання фахівці пояснили пандемією коронавірусу у світі.

За словами експертів, протиепідемічні заходи, запроваджені на час пандемії, сприяли зростанню числа підключень до всесвітньої павутини. За попередніми підрахунками, кількість користувачів мережі зросла на 17%, адже це була єдина можливість отримувати новини, працювати, оплачувати комунальні послуги та навіть спілкуватися.

При цьому у Міжнародному союзі електрозв’язку кажуть, що зберігається суттєвий цифровий розрив між містом та селом. У глобальному масштабі — у містах майже вдвічі більше користувачів Інтернетом, ніж у сільських районах. А через погану якість зв’язку мільйони людей, які навіть підключені до інтернету, використовують його вкрай рідко.

"МСЕ буде працювати над тим, щоб були всі компоненти, щоб підʼєднати 2,9 мільярда осіб, які залишилися. Наша головна мета — переконатися, що ніхто не залишився без звʼязку", — заявив генеральний секретар МСЕ Хоулінь Чжао.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Україна у всесвітньому рейтингу інтернет-свободи опинилася між Анголою та Еквадором і була віднесена до категорії країн з "частково вільним інтернетом".