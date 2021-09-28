На рівні з Анголою і Еквадором: інтернет в Україні визнали "частково вільним"

Порівняно з попереднім роком Україна в рейтингу інтернет-свободи трохи піднялася

Україна у всесвітньому рейтингу інтернет-свободи опинилася між Анголою і Еквадором і була віднесена до категорії країн з "частково вільних інтернетом".

Про це свідчить звіт правозахисної організації Freedom House.

Так, Freedom House надала новий звіт, згідно з яким Україна піднялася в рейтингу інтернет-свободи на один бал, порівняно з попереднім роком, і отримала 62 бали зі 100 можливих.

Таку ж оцінку "свободи інтернету" поставили Анголі і Еквадору. А найвищі показники у 2021 році отримала Ісландія — 96 балів, Естонія — 94 бали, замикають трійку лідерів одразу дві країни Канада і Коста-Ріка, яким поставили по 87 балів.

Правозахисники кажуть, що в Україні фіксують блокування сторінок в соцмережах, крім того коментатори у соцмережах дозволяють собі "маніпуляції громадською думкою" у інтересах політиків.

Також в Україні були зафіксовані випадки переслідування блогерів і авторів політичного контенту, кілька випадків нападів в інтернет-просторі на представників опозиції і правозахисників.

У Freedom House також помітили, що у нашій країні з’являються законодавчі ініціативи, мета який "цензура і деанонімізація інтернет-контенту".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія після виборів до Держдуми, які пройшли з численними порушеннями, піддалася атакам на інтернет на голосування. Влада РФ звинуватили в інтернет-атаках США, України і навіть Німеччину.