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Росія звинуватила Україну в інтернет-атаках на онлайн голосування

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Росія повідомила про атаку хакерів Новина оновлена 17 вересня 2021, 14:07
Росія повідомила про атаку хакерів

Росія звинуватила США і Україну в кібератаки на виборах в Держдуму

На ресурси онлайн-голосування, яке запрацювало 17 вересня в рамках виборів до Держдуми, почалися серйозні атаки, в яких Росія звинуватила й України.

Так, за інформацією росЗМІ, які цитують главу ЦВК Еллу Памфилову, 50% атак велися з США. А от інші DDoS-атаки нібито виходили з IP-адрес Німеччини і України.

Втім, доказів, що підтверджують ці звинувачення, чиновниця не надала.

Варто нагадати, що вибори в РФ проходять з множинними порушеннями, головне з яких — залучення до голосування українців з Криму і Донбасу.

Для того, щоб забезпечити явку і перемогу пропутінської партії "Єдина Росія", жителям тимчасово окупованих територія роздали фейкові паспорти РФ і відправили голосувати з ними в Ростовську область. А в Криму наших співгромадян змушують голосувати з фотозвітами. Один з жителів окупованій Ялти поділився з "Телеграфом" фотографією смс-розсилки, судячи з якої в компаніях звітують про виконання "громадянського обов’язку" перед країною-агресором двічі в день.

У зв’язку з цим Україна пригрозила Росії санкціями за участь наших громадян в думських виборах.

Теги:
#США #Вибори #Росія #Держдума #Кібератаки
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