Укр

Россия обвинила Украину в интернет-атаках на онлайн голосование

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Россия сообщила об атаке хакеров Новость обновлена 17 сентября 2021, 14:07
Россия сообщила об атаке хакеров

Россия обвинила США и Украину в кибератаках на выборах в Госдуму

На ресурсы онлайн-голосования, которое заработало 17 сентября в рамках выборов в Госдуму, начались серьезные атаки, в которых Россия обвинила и Украину.

Так, по информации росСМИ, которые цитируют главу ЦИК Эллу Памфилову, 50% атак велись из США. А вот остальные DDoS-атаки якобы исходили с IP-адресов Германии и Украины.

Впрочем, доказательств, подтверждающих эти обвинения, чиновница не предоставила.

Стоит напомнить, что выборы в РФ проходят со множественными нарушениями, главное из которых — привлечение к голосованию украинцев из Крыма и Донбасса.

Для того, чтобы обеспечить явку и победу пропутинской партии "Единая Россия", жителям временно оккупированных территория раздали фейковые паспорта РФ и отправили голосовать с ними в Ростовскую область. А в Крыму наших сограждан заставляют голосовать с фотоотчетами. Один из жителей оккупированной Ялты поделился с "Телеграфом" фотографией смс-рассылки, судя по которой в компаниях отчитываются о выполнении "гражданского долга" перед страной-агрессором дважды в день.

В связи с этим Украина пригрозила России санкциями за участие наших граждан в думских выборах.

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