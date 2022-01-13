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Жаба на честь відомої еко-активістки: хто "поділився" ім’ям із земноводним (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Особливість виду – чорні очі
Особливість виду – чорні очі

Жабу виявили на висоті близько кілометра над рівнем моря у хмарних лісах.

Молода еко-активістка Грета Тунберг, яка цього літа з’явилася на обкладинці Vogue, продовжує залишатися популярною персоною серед борців за кліматичні зміни. Про це свідчить те, що на честь неї назвали новий вид дощової жаби, що мешкає у лісах Центральної Америки.

Надання імені спонсорувала некомерційна організація, вони хотіли підкреслити заслуги дівчини.

Дощова жаба, названа на честь Грети
Дощова жаба, названа на честь Грети

"Грета більше, ніж будь-хто, нагадує нам, що майбутнє кожного виду на Землі залежить від того, що ми робимо прямо зараз, щоб покласти край зміні клімату", — сказано в пресрелізі.

Ця жаба особлива не лише тим, що знаходяться на межі вимирання через зміни клімату.

Жаба нового виду охороняє майбутніх дитинчат
Жаба нового виду охороняє майбутніх дитинчат

Pristimantis gretathunburgae виявили на острові Серро-Чуканті у східній частині Панами. У неї незвичайні для жаб із хмарних лісів чорні очі. Самі земноводні маленькі, 3-4 см завдовжки. Вони зазвичай ховаються від сторонніх у листі рослин на деревах.

Знайти маленьку жабу у лісах було непросто
Знайти маленьку жабу у лісах було непросто

Раніше "Телеграф" писав про унікальну операцію в США — там пересадили серце свині людині.

Теги:
#Панама #Жаба #Грета Тунберг
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