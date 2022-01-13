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Лягушка в честь известной эко-активистки: кто "поделился" именем с земноводным (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Особенность вида - черные глаза
Особенность вида - черные глаза

Лягушку обнаружили на высоте около километра над уровнем моря в облачных лесах.

Молодая эко-активистка Грета Тунберг, которая этим летом появилась на обложке Vogue, продолжает оставаться популярной персоной в среде борцов за климатические изменения. Об этом свидетельствует то, что в честь нее назвали новый вид дождевой лягушки, обитающий в лесах Центральной Америки.

Присвоение имени спонсировала некоммерческая организация, они хотели подчеркнуть заслуги девушки.

Дождевая лягушка, названная в честь Греты
Дождевая лягушка, названная в честь Греты

"Грета больше, чем кто-либо, напоминает нам, что будущее каждого вида на Земле зависит от того, что мы делаем прямо сейчас, чтобы положить конец изменению климата", — сказано в пресс-релизе.

Эта лягушка особенна не только тем, что находится на грани вымирания из-за изменений климата.

Лягушка нового вида охраняет будущих детенышей
Лягушка нового вида охраняет будущих детенышей

Pristimantis gretathunburgae обнаружили на острове Серро-Чуканти в восточной части Панамы. У нее необычные для лягушек из облачных лесов черные глаза. Сами земноводные маленькие, 3-4 см в длину. Они обычно прячутся от посторонних в листве растений на деревьях.

Найти маленькую лягушку в лесах было непросто
Найти маленькую лягушку в лесах было непросто

Ранее "Телеграф" писал про уникальную операцию в США — там пересадили сердце свиньи человеку.

Теги:
#Панама #Лягушка #Грета Тунберг
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