Грета Тунберг появилась на обложке Vogue: как изменилась 18-летняя активистка за последние годы (фото)

Экологическая активистка из Швеции, 18-летняя Грета Тунберг, о которой в сентябре прошлого года был представлен документальный фильм, появилась на обложке журнала о моде и культуре Vogue Scandinavia, а также дала интервью.
Девушка раскритиковала модную индустрию, которая внесла свою лепту в климатическую и экологическую катастрофу.
"Многие создают впечатление, будто индустрия моды начинает брать на себя ответственность, тратя фантастические суммы на кампании, в которых они изображают себя "экологичными"... Но давайте проясним: это почти всегда совсем не так. Невозможно массово производить вещи и потреблять "ответственно" в существующем мире. Это одна из многих причин, по которым нам нужны системные изменения", - сказала Грета.
В 2015 году девочка получила славу после того, как начала протестовать возле шведского парламента с плакатом Skolstrejk för klimatet ("Школьная забастовка за климат").
View this post on Instagram
Она продолжает призывать властей государств к радикальным действиям по борьбе с экологическими проблемами, с изменением климата. Ее действия были услышаны во всем мире и поддержаны другими активистами и политиками.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Стоить отметить, что Грета практически не изменилась за последние годы. Известно, что в 2011 году у нее был обнаружен синдром Аспергера - мягкая форма расстройства аутистического спектра, а также ОКР. Мир, по словам Тунберг, она всегда видит в "очень черно-белом цвете". В связи с этим девушка всегда излишне категорична в действиях с высокой принципиальностью.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
А вот так Грета Тунберг выглядела в детстве:
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Добавим, что в 2019 году Грета Тунберг вошла в список самых вдохновляющих людей планеты. В том же году девушка выступила с эмоциональной речью на саммите ООН по изменению климата, а ее фраза "Как вы смеете" была широко освещена в СМИ.