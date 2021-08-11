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Грета Тунберг появилась на обложке Vogue: как изменилась 18-летняя активистка за последние годы (фото)

Грета Тунберг появилась на обложке Vogue: как изменилась 18-летняя активистка за последние годы (фото)
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram Greta Thunberg

Экологическая активистка из Швеции, 18-летняя Грета Тунберг, о которой в сентябре прошлого года был представлен документальный фильм, появилась на обложке журнала о моде и культуре Vogue Scandinavia, а также дала интервью.

Девушка раскритиковала модную индустрию, которая внесла свою лепту в климатическую и экологическую катастрофу.

"Многие создают впечатление, будто индустрия моды начинает брать на себя ответственность, тратя фантастические суммы на кампании, в которых они изображают себя "экологичными"... Но давайте проясним: это почти всегда совсем не так. Невозможно массово производить вещи и потреблять "ответственно" в существующем мире. Это одна из многих причин, по которым нам нужны системные изменения", - сказала Грета.

В 2015 году девочка получила славу после того, как начала протестовать возле шведского парламента с плакатом Skolstrejk för klimatet ("Школьная забастовка за климат").

 
 
 
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Она продолжает призывать властей государств к радикальным действиям по борьбе с экологическими проблемами, с изменением климата. Ее действия были услышаны во всем мире и поддержаны другими активистами и политиками.

 
 
 
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Стоить отметить, что Грета практически не изменилась за последние годы. Известно, что в 2011 году у нее был обнаружен синдром Аспергера - мягкая форма расстройства аутистического спектра, а также ОКР. Мир, по словам Тунберг, она всегда видит в "очень черно-белом цвете". В связи с этим девушка всегда излишне категорична в действиях с высокой принципиальностью.

 
 
 
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А вот так Грета Тунберг выглядела в детстве:

 
 
 
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Добавим, что в 2019 году Грета Тунберг вошла в список самых вдохновляющих людей планеты. В том же году девушка выступила с эмоциональной речью на саммите ООН по изменению климата, а ее фраза "Как вы смеете" была широко освещена в СМИ.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Vogue, Грета Тунберг.
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