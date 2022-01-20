Співачка-антивакцинатор спеціально заразилася COVID-19 та померла

Співачка була переконана, що природний імунітет — краще.

Фолк-виконавиця із Чехії Хана Горка померла від COVID-19 після добровільного зараження. Вона була антивакцинаторкою і заразилася, щоб мати змогу жити звичайним життям. Інфікування сталося, коли її сім’я — чоловік і син захворіли перед Різдвом. Вони були щеплені і перенесли коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловіки захворіли і Хана вирішила не ізолюватись й залишитися з ними. За два дні до смерті вона написала в соцмережах, що тепер вона зможе ходити до театру, лазні, на концерти та поїхати на море. 57-річна співачка померла в неділю, хоча напередодні почала почуватися здоровішою і збиралася на прогулянку.

Її сім’я звинувачує у смерті співачки місцевий антивакцинаторський рух. Син Хани зазначив, що вона не вірила в чипування або подібні речі, а віддавала перевагу природному імунітету перед вакцинацією.

У Чехії потрібен сертифікат про вакцинацію або доказ перенесеного захворювання для відвідування багатьох громадських місць. У країні середу зафіксували майже 30 тисяч заражених.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні 95% смертей від "корони" припадає на людей без щеплень від вірусу.