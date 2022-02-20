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Ставлення Японії до України кардинально змінилося: посол пояснив, у чому причина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Японія стала на підтримку України через агресію РФ Новина оновлена 20 лютого 2022, 12:28
Японія стала на підтримку України через агресію РФ

Посол розповів, що у 98% публікацій у японських ЗМІ висловлюється підтримка Україні.

Українсько-японські відносини за останні майже два роки вийшли на зовсім інший рівень. І зараз можна впевнено говорити про те, що Японія підтримує Україну, зокрема, у медійному плані та висвітленні агресії з боку Росії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

За словами українського дипломата, у жовтні 2020 року, коли він приїхав у Японію, там спостерігався "суцільний вакуум" щодо інформації про Україну.

Однак, російська загроза наблизила японців до України й у більшості місцевих ЗМІ почали писати про агресію з боку РФ щодо нашої країни.

"Ось зараз, у січні-лютому, ми щодня контактуємо з японськими медіа, формуємо громадську думку, розповідаємо про Україну і про агресію проти нас. Наприклад, після попередньої нашої пресконференції ми нарахували 45 публікацій у місцевих медіа. Зараз ми спостерігаємо просто інформаційний вибух у японській пресі на тему України", — повідомив Корсунський.

Посол зазначив, що близько 98% публікацій у японських ЗМІ є абсолютно проукраїнськими, а представництво України щодня отримує десятки листів від японців зі словами підтримки.

Що стосується тих 2%, які Україну не підтримують, то це представники російського лобі, тобто люди, які пов’язані з російським бізнесом, або ж з посольством РФ безпосередньо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які українські товари підкорюють ринок Японії.

Теги:
#Україна #Японія #ЗМІ #Підтримка #Посол #Сергій Корсунський
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