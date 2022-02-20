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Отношение Японии к Украине кардинально изменилось: посол объяснил, в чем причина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Япония стала в поддержку Украины из-за агрессии РФ Новость обновлена 20 февраля 2022, 12:28
Япония стала в поддержку Украины из-за агрессии РФ

Посол рассказал, что в 98% публикаций в японских СМИ выражается поддержка Украины.

Украино-японские отношения за последние почти два года вышли на совсем другой уровень. И сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Япония поддерживает Украину, в частности, в медийном плане и освещении агрессии со стороны России.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

По словам украинского дипломата, в октябре 2020 года, когда он приехал в Японию, там наблюдался сплошной вакуум относительно информации об Украине.

Однако российская угроза приблизила японцев к Украине и в большинстве местных СМИ начали писать об агрессии со стороны РФ по отношению к нашей стране.

"Вот сейчас, в январе-феврале, мы ежедневно контактируем с японскими медиа, формируем общественное мнение, рассказываем об Украине и агрессии против нас. Например, после предыдущей нашей прессконференции мы насчитали 45 публикаций в местных медиа . Сейчас мы наблюдаем просто информационный взрыв в японской печати на тему Украины", — сообщил Корсунский.

Посол отметил, что около 98% публикаций в японских СМИ абсолютно проукраинские, а представительство Украины ежедневно получает десятки писем от японцев со словами поддержки.

Что касается тех 2%, которые Украину не поддерживают, то это представители российского лобби, то есть люди, связанные с российским бизнесом, или же с посольством РФ напрямую.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские товары покоряют рынок Японии.

Теги:
#Украина #Япония #СМИ #Поддержка #Посол #Сергей Корсунский
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