Алкоголь, мед и не только: как украинские товары покоряют рынок Японии

Товарооборот между Украиной и Японией растет

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал в интервью "Телеграфу" о росте товарооборота между Украиной и Японией и о том, какие украинские товары наиболее популярны в восточной стране.

"В прошлом году товарооборот вырос на 30%. В позапрошлом году он тоже вырос, но поменьше. Даже на фоне антиковидных ограничений этот процесс продолжается. Из продуктов питания на полках японских магазинов часто можно встретить украинский "Верес", печенье компании "Грона", есть украинские сухие завтраки и орехи, очень ценится наш мед, и водка – например, Nemiroff, вина "Шабо", "Чизай", "Князь Трубецкой", — рассказал Корсунский.

Он отметил, что популярностью в Японии пользуются украинские куртки, одеяла, деревянные и пластиковые конструкторы и изделия ручной работы. Кроме того, в 2021 году в западную страну впервые прибыла крупная партия украинского вина на 4 тыс. бутылок — эти сорта были специально отобраны и сертифицированы японскими специалистами.

"В прошлом году резко выросли поставки украинского меда, который в Японии очень быстро раскупают. Он поставляется не под конкретным брендом, а крупными партиями – огромными такими бидонами, и здесь уже фасуется для продажи. Причем все производители меда работают в кооперации, объединив усилия и совместно продвигая свой товар. Это дает результат. Рост поставок – в четыре раза", — добавил Корсунский.

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