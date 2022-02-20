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Алкоголь, мед і не тільки: як українські товари підкорюють ринок Японії

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Магазини в Японії Новина оновлена 20 лютого 2022, 09:06
Магазини в Японії

Товарообіг між Україною та Японією зростає

Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський розповів в інтерв'ю "Телеграфу" про зріст товарообігу між Україною та Японією та про те, які українські товари найбільш популярні у східній країні.

"Минулого року товарообіг виріс на 30%. У позаминулому році він теж виріс, але трохи менше. Навіть на тлі антиковідних обмежень цей процес триває. З продуктів харчування на полицях японських магазинів часто можна зустріти український "Верес", печиво компанії "Грона", є українські сухі сніданки і горіхи, дуже цінується наш мед. І горілка – наприклад, Nemiroff, вина "Шабо", "Чизай", "Князь Трубецькой", — розповів Корсунський.

Він зазначив, що популярнісью в Японії також користуються українські куртки, ковдри, дерев'яні та пластикові конструктори та вироби ручної роботи. Крім того, у 2021 році до західної країни вперше прибула велика партія українського вина на 4 тис. пляшок — ці сорти були спеціально відібрані і сертифіковані японськими фахівцями.

"Минулого року різко зросли поставки українського меду, який в Японії дуже швидко розкуповують. Він поставляється не під конкретним брендом, а великими партіями – величезними такими бідонами, і тут вже фасується для продажу. Причому всі виробники меду працюють в кооперації, об'єднавши зусилля і спільно просуваючи свій товар. Це дає результат. Зростання поставок – в чотири рази", — додав Корсунський.

Раніше "Телеграф" розповідав про значне подоржчання товарів в Україні.

Також ми розповідали про нову категорію людей в Україні, які отримуватимуть пенсію.

Теги:
#Японія #Економіка України
Посол України в Японії Сергій Корсунський
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