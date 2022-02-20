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Хто в Україні може розраховувати на пенсію незалежно від віку

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Деяким українцям вдасться піти на заслужений відпочинок раніше Новина оновлена 20 лютого 2022, 08:14
Деяким українцям вдасться піти на заслужений відпочинок раніше

Кожен подібний випадок обіцяють розглядати окремо

Незабаром окрема категорія українців зможе розраховувати на пенсію, навіть якщо вони не досягли належного пенсійного віку. Для цього потрібна достатня кількість страхового стажу.

Таку інформацію опублікувала пресслужба Мінсоцполітики України.

Головні моменти, які враховуватимуться в такому варіанті виходу на заслужений відпочинок:

  • людина має 40 та більше років страхового стажу;
  • функція стане доступною лише у 2028 році.

У Міністерстві зазначають, що влада уважно розглядатиме кожен випадок подібного виходу на пенсію. Також фахівці звертають увагу українців, що трудовий стаж не завжди дорівнює страховому, про що не слід забувати.

У призначенні подібних виплат незалежно від пенсійного віку враховуватиметься не лише сам стаж, а й отримана заробітна плата, з якої відраховувалися страхові внески.

Нагадаємо, що пенсійний вік в Україні є спільним для представників обох статей — це 60 років. При цьому жінки повинні мати щонайменше 30 років трудового стажу, а чоловіки — 35.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже навесні на українських пенсіонерів очікує невелика індексація виплат. На покращення свого фінансового статку можуть розраховувати близько 10 мільйонів громадян нашої країни.

Також ми писали про те, як змінюватиметься розмір пенсій протягом 2022 року.

Теги:
#Мінсоцполітики #Пенсіонери #Пенсії #Гроші #Пенсія
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