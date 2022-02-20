Кто в Украине может рассчитывать на пенсию вне зависимости от возраста
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Каждый подобный случай обещают рассматривать в отдельности
В скором времени отдельная категория украинцев сможет рассчитывать на пенсию, даже если они не достигли положенного пенсионного возраста. Для этого необходимо достаточное количество страхового стажа.
Такую информацию опубликовала пресс-служба Минсоцполитики Украины.
Главные моменты, которые будут учитываться в таком варианте выхода на заслуженный отдых:
- человек имеет 40 и больше лет страхового стажа;
- функция станет доступной лишь в 2028 году.
В Министерстве отмечают, что власть будет пристально рассматривать каждый случай подобного выхода на пенсию. Также специалисты обращают внимание украинцев, что трудовой стаж не всегда равен страховому, о чем не следует забывать.
В назначении подобных выплат вне достижения пенсионного возраста будет учитываться не только сам стаж, но и полученная заработная плата, с которой изымались страховые взносы.
Напомним, что пенсионный возраст в Украине является общим для представителей обоих полов — это 60 лет. При этом женщины должны иметь минимум 30 лет трудового стажа, а мужчины — 35.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже весной украинских пенсионеров ожидает небольшая индексация выплат. На улучшение своего финансового состояния могут рассчитывать около 10 миллионов граждан нашей страны.
Также мы писали о том, как будет меняться размер пенсий на протяжении 2022 года.