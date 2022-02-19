Дорожає все: рівень життя в Україні наближається до "межі виживання"

Рівень життя в Україні й надалі скочується незалежно від збільшення зарплат, тому що цифри на цінниках злітають догори в рази швидше

З кожним днем жити в Україні стає дорожчим. Цінники на продукти харчування в країні вже оцінюють як "космічні", проте, враховуючи подальше їх збільшення, це, вочевидь, ще далеко не межа. Найбільше останнім часом подорожчали найвживаніші продукти — м’ясо, крупи, олія, цукор та інші.

Згідно з даними Державної служби статистики України, лише за останній рік ціни на продукти в країні злетіли на 14,5%, проте експерти в сфері фінансів, посилаючись на безліч досліджень та індексів, запевняють, що ця цифра знатно більша. У деталях розбирався "Телеграф".

Так, якщо розглянути "індекс борщу" від аналітиків BRDO, то впродовж останнього року найулюбленіша страва українців збільшилася в ціні аж на третину. При цьому, враховуючи офіційні дані, буряк здорожчав на 122%, морква підскочила на 131%, а капуста злетіла аж на 284%. Проте, навіть ці цифри можна вважати застарілими, адже під час своїх розрахунків дослідники брали середню вартість за один кілограм буряка, яка утримувалася на позначці у 17,05 гривень, а з того часу його вартість вже зросла до впевненої 20-ки.

Ціни на м'ясо, зокрема свинину, збільшилися на 12%, сало — на чверть, а курятина – на третину. Що стосується останнього, то тут взагалі важко скласти середній цінник, адже у супермаркетах ціна на філе курки коливається від 120 до 150 гривень за кілограм.

Не відстають у гонитві за здорожчанням і крупи. Так, згідно з продуктовими індексами Мінфіну, в Україні подорожчав рис, гречка та пшоно. Що стосується хлібобулочних виробів, то вони лише за останній місяць підскочили на 8%.

Ціни на яйця, цукор та олію взагалі можна віднести до космічних, адже саме вони стали рекордсменами у здорожчанні.

Що говорити про гречку та олію, якщо звичайна білокачанна капуста подорожчала майже на 300%.

Не відстає від загального зростання й ціна на молочку. До прикладу 200-грамова пачка вершкового масла в Україні вже коштує від 60 до 75 гривень, а це близько 300-375 гривень за кілограм.

Таку ситуацію ми вимушені спостерігати на систематичній основі, і це все після державного врегулювання цін, яке український уряд нібито запровадив у кінці минулого року, у вигляді так званого подарунка українцям "під ялинку".

Раніше "Телеграф" писав про те, як за останній рік збільшилися зарплати в Україні, але, не дивлячись на це, її жителі й надалі продовжують стрімко біднішати через те, що ціни зростають ще швидше, аніж доходи громадян.