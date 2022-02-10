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Подорожчало все: як за рік змінився індекс борщу (інфографіка)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Щоб приготувати улюблену справу, українцям доведеться розщедритися Новина оновлена 10 лютого 2022, 16:08
Щоб приготувати улюблену справу, українцям доведеться розщедритися

Найбільше подорожчала капуста – майже на 300 відсотків

За минулий рік вартість коронної української страви – борщу – підскочила на 30%. Подорожчав кожен із інгредієнтів, який використовується у традиційному рецепті.

Такі невтішні висновки щодо "індексу борщу" опублікували в Офісі ефективного регулювання (BRDO) у четвер, 10 лютого.

Найбільшим зростанням цін відзначилися овочі. Із 5,45 грн до 20,95 грн за кілограм подорожчала капуста — це +284%. Також підскочила вартість буряківдо 17,03 грн із 9,9 початкових (+122%), і морквидо 16,22 грн від 7,01 початкових (+131%).

Найменше змінилася ціна картоплі, що збільшилася всього на 5% — до 12,27 грн. Слід зазначити, що вартість цього овочів стандартно підвищується взимку через не-сезон або відсутність запасів на складах.

Свинина, яка є чи не центральною складовою борщу, піднялася в ціні лише на 12%. Минулого лютого за кілограм такого м’яса в середньому просили 103,79 гривень, зараз — 116,28.

Індекс борщу-2022
Індекс борщу-2022

Всі ціни, представлені в інфографіці, вказані за 1 кг продукту. Діапазон цін підраховувався згідно з товарами, представленими у чотирьох популярних маркетах країни — "Метро", "Ашан", Fozzy та "Новус".

Середня ціна борщу, як і згадувалося, зросла на 30%. Зараз порція страви на чотирьох коштуватиме майже 81 гривню, що на майже 20 гривень дорожче, ніж у лютому 2021 року.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, що за секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.

Теги:
#Борщ #Індекс борщу #Інфографіка
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