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Як зробити колір борщу яскравим та насиченим: три головні правила

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Справжній український борщ має бути наваристим
Справжній український борщ має бути наваристим

Темно-бордовий колір однієї з улюблених українських страв криється у правильних буряках та ще одному інгредієнті

Існує думка, що справжній український борщ має бути густим, щоб ложка у ньому стояла, наваристим і мати насичений буряковий колір. Звичайно ж, у кожної господині свої секрети приготування цієї страви, проте далеко не кожна знає, як надати борщу темно-бордовий колір.

Секретом насиченого кольору борщу поділився портал "Зі смаком".

У чому секрет яскравого кольору борщу?

  1. У червоний борщ найкраще додавати салатний сорт буряка, щоб він був темно-бордового кольору.
  2. Овочі втрачають колір через тривалий процес варіння, тому найкраще буряки в борщ додавати за 10-15 хвилин до закінчення приготування, а щоб вони не були твердими — трохи притушіть.
  3. Ще один цікавий лайфхак — можна в процесі приготування борщу запекти буряк у духовці. Таким чином, овоч не втратить колір і його смак буде більш насиченим.

Ось ще кілька порад, які допоможуть зробити борщ червонішим:

  • можна при пасеруванні буряків додати ложку лимонного соку;
  • під час обсмажування овочів влити 1-2 ложки вершкового масла.

Рецепт українського борщу

Інгредієнти

  • Картопля — 4-5 штук
  • М’ясо — 300 грамів (беріть на ваш смак)
  • Помідори – 2-5 штук (або томатна паста)
  • Цибуля — 2 штуки
  • Морква — 1-2 штук
  • Капуста — 500 грамів
  • Рослинна олія — 100 грамів
  • Часник — 2-4 зубчиків
  • Зелень — на смак
  • Буряк — 1 штук

Приготування

  1. Насамперед відправляємо варитися м’ясо. Перед цим його необхідно добре промити, залити водою та відправити у каструлі на плиту до закипання. Обов’язково знімайте піну, що утворилася.
  2. За цей час чистимо і нарізаємо картоплю і відправляємо її до м’яса. На цьому етапі воду необхідно підсолити.
  3. Готуємо засмажку — цибулю ріжемо дрібно і смажимо на рослинній олії, потім додаємо подрібнену моркву, порізаний скибочками буряк і томати (можна замінити томатною пастою). У засмажку можна додати спеції. Потім заливаємо трохи води й тушкуємо в такому вигляді близько 10 хвилин.
  4. Коли картопля трохи проварилася, відправляємо до неї засмажку та нашатковану капусту. І на маленькому вогні доводимо український борщ до повної готовності овочів.
  5. Даємо настоятися ще годину.

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Теги:
#Рецепт #Рецепти #Борщ #Український борщ
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