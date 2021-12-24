Як зробити колір борщу яскравим та насиченим: три головні правила
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Темно-бордовий колір однієї з улюблених українських страв криється у правильних буряках та ще одному інгредієнті
Існує думка, що справжній український борщ має бути густим, щоб ложка у ньому стояла, наваристим і мати насичений буряковий колір. Звичайно ж, у кожної господині свої секрети приготування цієї страви, проте далеко не кожна знає, як надати борщу темно-бордовий колір.
Секретом насиченого кольору борщу поділився портал "Зі смаком".
У чому секрет яскравого кольору борщу?
- У червоний борщ найкраще додавати салатний сорт буряка, щоб він був темно-бордового кольору.
- Овочі втрачають колір через тривалий процес варіння, тому найкраще буряки в борщ додавати за 10-15 хвилин до закінчення приготування, а щоб вони не були твердими — трохи притушіть.
- Ще один цікавий лайфхак — можна в процесі приготування борщу запекти буряк у духовці. Таким чином, овоч не втратить колір і його смак буде більш насиченим.
Ось ще кілька порад, які допоможуть зробити борщ червонішим:
- можна при пасеруванні буряків додати ложку лимонного соку;
- під час обсмажування овочів влити 1-2 ложки вершкового масла.
Рецепт українського борщу
Інгредієнти
- Картопля — 4-5 штук
- М’ясо — 300 грамів (беріть на ваш смак)
- Помідори – 2-5 штук (або томатна паста)
- Цибуля — 2 штуки
- Морква — 1-2 штук
- Капуста — 500 грамів
- Рослинна олія — 100 грамів
- Часник — 2-4 зубчиків
- Зелень — на смак
- Буряк — 1 штук
Приготування
- Насамперед відправляємо варитися м’ясо. Перед цим його необхідно добре промити, залити водою та відправити у каструлі на плиту до закипання. Обов’язково знімайте піну, що утворилася.
- За цей час чистимо і нарізаємо картоплю і відправляємо її до м’яса. На цьому етапі воду необхідно підсолити.
- Готуємо засмажку — цибулю ріжемо дрібно і смажимо на рослинній олії, потім додаємо подрібнену моркву, порізаний скибочками буряк і томати (можна замінити томатною пастою). У засмажку можна додати спеції. Потім заливаємо трохи води й тушкуємо в такому вигляді близько 10 хвилин.
- Коли картопля трохи проварилася, відправляємо до неї засмажку та нашатковану капусту. І на маленькому вогні доводимо український борщ до повної готовності овочів.
- Даємо настоятися ще годину.
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