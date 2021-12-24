Як зробити колір борщу яскравим та насиченим: три головні правила

Темно-бордовий колір однієї з улюблених українських страв криється у правильних буряках та ще одному інгредієнті

Існує думка, що справжній український борщ має бути густим, щоб ложка у ньому стояла, наваристим і мати насичений буряковий колір. Звичайно ж, у кожної господині свої секрети приготування цієї страви, проте далеко не кожна знає, як надати борщу темно-бордовий колір.

Секретом насиченого кольору борщу поділився портал "Зі смаком".

У чому секрет яскравого кольору борщу?

У червоний борщ найкраще додавати салатний сорт буряка, щоб він був темно-бордового кольору. Овочі втрачають колір через тривалий процес варіння, тому найкраще буряки в борщ додавати за 10-15 хвилин до закінчення приготування, а щоб вони не були твердими — трохи притушіть. Ще один цікавий лайфхак — можна в процесі приготування борщу запекти буряк у духовці. Таким чином, овоч не втратить колір і його смак буде більш насиченим.

Ось ще кілька порад, які допоможуть зробити борщ червонішим:

можна при пасеруванні буряків додати ложку лимонного соку;

під час обсмажування овочів влити 1-2 ложки вершкового масла.

Рецепт українського борщу

Інгредієнти

Картопля — 4-5 штук

М’ясо — 300 грамів (беріть на ваш смак)

Помідори – 2-5 штук (або томатна паста)

Цибуля — 2 штуки

Морква — 1-2 штук

Капуста — 500 грамів

Рослинна олія — 100 грамів

Часник — 2-4 зубчиків

Зелень — на смак

Буряк — 1 штук

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Приготування

Насамперед відправляємо варитися м’ясо. Перед цим його необхідно добре промити, залити водою та відправити у каструлі на плиту до закипання. Обов’язково знімайте піну, що утворилася. За цей час чистимо і нарізаємо картоплю і відправляємо її до м’яса. На цьому етапі воду необхідно підсолити. Готуємо засмажку — цибулю ріжемо дрібно і смажимо на рослинній олії, потім додаємо подрібнену моркву, порізаний скибочками буряк і томати (можна замінити томатною пастою). У засмажку можна додати спеції. Потім заливаємо трохи води й тушкуємо в такому вигляді близько 10 хвилин. Коли картопля трохи проварилася, відправляємо до неї засмажку та нашатковану капусту. І на маленькому вогні доводимо український борщ до повної готовності овочів. Даємо настоятися ще годину.

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