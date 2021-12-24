Как сделать цвет борща ярким и насыщенным: три главных правила
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Темно-бордовый цвет одного из любимых украинских блюд кроется в правильной свекле и еще одном ингредиенте
Бытует мнение, что настоящий украинский борщ должен быть густым, чтобы ложка в нем стояла, наваристым и иметь насыщенный свекольный цвета. Конечно же, у каждой хозяйки свои секреты приготовления этого блюда, однако далеко не каждая знает, как придать борщу темно-бордовый цвет.
Секретом насыщенного цвета борща поделился портал "Со вкусом".
В чем секрет яркого цвета борща?
- В красный борщ лучше всего добавлять салатный сорт свеклы, чтобы она была темно-бордового цвета.
- Овощ теряет цвет из-за длительного процесса варки, поэтому лучше всего свеклу в борщ добавлять за 10-15 минут до окончания приготовления, а чтобы она не была твердой — немного притушите.
- Еще один интересный лайфхак — можно в процессе приготовления борща запечь свеклу в духовке. Таким образом овощ не потеряет цвет и его вкус будет более насыщенным.
Вот еще несколько советов, которые помогут сделать борщ более красным:
- можно при пассеровке свеклы добавить ложку лимонного сока;
- а во время обжарки овоща влить 1-2 ложки сливочного масла.
Рецепт украинского борща
Ингредиенты
- Картофель — 4-5 штук
- Мясо — 300 грамм (берите на ваш вкус)
- Помидоры — 2-5 штук (или томатная паста)
- Лук — 2 штуки
- Морковь — 1-2 штук
- Капуста — 500 грамм
- Растительное масло — 100 грамм
- Чеснок — 2-4 зубчиков
- Зелень — по вкусу
- Свекла — 1 штук
Приготовление
- В первую очередь отправляем вариться мясо. Перед этим его необходимо хорошо промыть, залить водой и отправить в кастрюле на плиту до закипания. Обязательно снимайте образовавшуюся пену.
- За это время чистим и нарезаем картофель и отправляем его к мясу. На этом этапе воду необходимо подсолить.
- Готовим поджарку — лук режем мелко и жарим на растительном масле, затем добавляем измельченную морковь, порезанную ломтиками свеклу и томаты (можно заменить томатной пастой). В поджарку по вкусу можно добавить специи, заливаем немного воды и тушим в таком виде около 10 минут.
- Когда картофель немного проварился, отправляем к нему поджарку и нашинкованную капусту. И на маленьком огне доводим украинский борщ до полной готовности овощей.
- Даем настоятся еще час.
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