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Как сделать цвет борща ярким и насыщенным: три главных правила

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Настоящий украинский борщ должен быть наваристым
Настоящий украинский борщ должен быть наваристым

Темно-бордовый цвет одного из любимых украинских блюд кроется в правильной свекле и еще одном ингредиенте

Бытует мнение, что настоящий украинский борщ должен быть густым, чтобы ложка в нем стояла, наваристым и иметь насыщенный свекольный цвета. Конечно же, у каждой хозяйки свои секреты приготовления этого блюда, однако далеко не каждая знает, как придать борщу темно-бордовый цвет.

Секретом насыщенного цвета борща поделился портал "Со вкусом".

В чем секрет яркого цвета борща?

  1. В красный борщ лучше всего добавлять салатный сорт свеклы, чтобы она была темно-бордового цвета.
  2. Овощ теряет цвет из-за длительного процесса варки, поэтому лучше всего свеклу в борщ добавлять за 10-15 минут до окончания приготовления, а чтобы она не была твердой — немного притушите.
  3. Еще один интересный лайфхак — можно в процессе приготовления борща запечь свеклу в духовке. Таким образом овощ не потеряет цвет и его вкус будет более насыщенным.

Вот еще несколько советов, которые помогут сделать борщ более красным:

  • можно при пассеровке свеклы добавить ложку лимонного сока;
  • а во время обжарки овоща влить 1-2 ложки сливочного масла.

Рецепт украинского борща

Ингредиенты

  • Картофель — 4-5 штук
  • Мясо — 300 грамм (берите на ваш вкус)
  • Помидоры — 2-5 штук (или томатная паста)
  • Лук — 2 штуки
  • Морковь — 1-2 штук
  • Капуста — 500 грамм
  • Растительное масло — 100 грамм
  • Чеснок — 2-4 зубчиков
  • Зелень — по вкусу
  • Свекла — 1 штук

Приготовление

  1. В первую очередь отправляем вариться мясо. Перед этим его необходимо хорошо промыть, залить водой и отправить в кастрюле на плиту до закипания. Обязательно снимайте образовавшуюся пену.
  2. За это время чистим и нарезаем картофель и отправляем его к мясу. На этом этапе воду необходимо подсолить.
  3. Готовим поджарку — лук режем мелко и жарим на растительном масле, затем добавляем измельченную морковь, порезанную ломтиками свеклу и томаты (можно заменить томатной пастой). В поджарку по вкусу можно добавить специи, заливаем немного воды и тушим в таком виде около 10 минут.
  4. Когда картофель немного проварился, отправляем к нему поджарку и нашинкованную капусту. И на маленьком огне доводим украинский борщ до полной готовности овощей.
  5. Даем настоятся еще час.

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Теги:
#Рецепт #Рецепты #Борщ #Украинский борщ
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