Подорожало все: как за год изменился индекс борща (инфографика)

Больше всего подорожала капуста — почти на 300 процентов

За прошедший год стоимость коронного украинского блюда — борща — подскочила на 30%. Подорожал каждый из ингредиентов, который используется в традиционном рецепте.

Такие неутешительные выводы касаемо "индекса борща" опубликовали в Офисе эффективного регулирования (BRDO) в четверг, 10 февраля.

Наибольший рост цен отметился у овощей. С 5,45 грн до 20,95 грн за килограмм подорожала капуста — это +284%. Также подскочила стоимость свеклы — к 17,03 грн от 9,9 изначальных (+122%), и моркови — к 16,22 грн от 7,01 изначальных (+131%).

Наименее изменился в цене картофель, подорожав всего на 5% — к 12,27 грн. Следует отметить, что стоимость этого овоща стандартно повышается зимой из-за не-сезона или отсутствия запасов на складах.

Свинина же, являющаяся едва ли не центральной составляющей борща, поднялась в цене лишь на 12%. В прошлом феврале за килограмм такого мяса в среднем просили 103,79 гривен, сейчас — 116,28.

Индекс борща-2022

Все цены, представленные в инфографике, указаны за 1 кг продукта. Диапазон цен подсчитывался по товарам, представленным в четырех популярных маркетах страны — "Метро", "Ашан", Fozzy и "Новус".

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Средняя цена борща, как уже и упоминалось, выросла на 30%. Сейчас порция блюда на четырех обойдется почти в 81 гривну, что на почти 20 гривен дороже, чем в феврале 2021 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.