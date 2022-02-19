Масло вже по 300 гривень, овочі подорожчали в рази: чи допоможе нова ідея “Слуг” зупинити зростання цін

Поки в уряді імітують бурхливу діяльність, економісти констатують: рівень життя в Україні межує з виживанням

Космічне зростання продуктових цін не помітити просто неможливо. Схоже, що цінники в супермаркетах міняють мало не щодня – звісно, у бік зростання. Новини останніх тижнів – як зведення з фронту: злетіли в ціні овочі борщового набору, подорожчала молочка, піднялися ціни на м’ясо та курятину, тягнуться вгору цінники на крупи та олію.

Не допомогло і запроваджене наприкінці минулого року держрегулювання цін на основні соціальні продукти: складається враження, що воно ще більше підштовхнуло зростання цін. Чиновники вирішили не зупинятися і тепер намагаються натиснути на ціни "морально": у Верховній Раді зареєстрували законопроект про тимчасове скасування ПДВ на продукти, а в Мінекономіки заявили, що до кінця року зменшать інфляцію до 5%.

Чи допоможуть вжиті заходи зупинити "політ" цінників? Про це – у матеріалі "Телеграфу".

Злетіло все!

Буквально з кожним днем життя в Україні стає дорожчим. Якщо вірити Держстату, то ціни на продукти за рік у середньому зросли лише на 14,5%. І ми, можливо, і повірили б, якби не всілякі дослідження та індекси, які називають зовсім інші цифри.

Зокрема, згідно з "індексом борщу" від аналітиків BRDO, за рік головна національна страва подорожчала на третину. При цьому, якщо, скажімо, буряк подорожчав на 122%, морква — на 131%, то капуста – на нечувані 284%, тобто майже вчетверо! Втім, і ці дані вже застаріли. Наприклад, аналітики брали середню вартість буряка 17,05 грн за кілограм, а до середини лютого цінник піднявся вже до 20 грн.

Свинина за рік подорожчала на 12%, сало – більш ніж на чверть, курятина – на третину. На куряче філе супермаркети не можуть скласти ціну – воно продається і за 120, і за 150 грн за кілограм. Дорожчають крупи: згідно з продуктовими індексами Мінфіну, ціни піднялися і на рис, і на гречку, і на пшоно. А хліб лише за місяць подорожчав більш ніж на 8%.

Ціни на яйця, цукор, олію просто зашкалюють: про те, що ці продукти стали рекордсменами подорожчання, ЗМІ писали весь минулий рік.

Дивують цінниками молочні продукти. Так, наприклад, 200-грамові пачки вершкового масла вже продаються по 60-75 грн., тобто у перерахунку на кілограми – по 300-375 грн. за кіло.

І все це після держрегулювання, яке уряд запровадив наприкінці минулого року як своєрідний подарунок українцям "під ялинку".

Ціни в супермаркетах зростають все сильніше

Соціальні продукти зникають, інші – дорожчають

Економісти, опитані "Телеграфом", практично одностайні: держрегулювання не працює, оскільки не може вплинути на основну причину зростання цін — зростання витрат виробників, зокрема зростаючі ціни на енергоносії.

Через те, що їхні витрати постійно зростають, а ціни на кінцевий продукт піднімати не можна, виробники опиняються в парадоксальній ситуації: що вони більше працюють, то більше йдуть у збитки.

Піаром, а не реальною економікою, назвав держрегулювання президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Експерт нагадав, що такі спроби робилися в Україні до 2017 року, але це ніколи не заважало цінам зростати.

Більше того: заборона збільшувати ціни на одну групу товарів неминуче призводить до того, що злітають ціни на "сусідні позиції", оскільки виробникам намагаються компенсувати збитки. Яскравий приклад таких дій – вершкове масло: сьогодні різниця в цінах на масло 72,5% (яке підпадає під держрегулювання) та на масло 83% (яке під неї не підпадає) досягає 100%.

"Держрегулювання цін просто за логікою не може працювати, — резюмував Охріменко. — Будь-яке регулювання збільшує навантаження на бізнес, а в умовах збільшення навантаження ціни не падають, а зростають".

Невпевнені спроби допомогти виробникам пільговими цінами на газ також не мали успіху. Особливо дивна ситуація склалася із виробниками цукру, які так і не отримали обіцяного доступу до пільг. Справа в тому, що виробництво цукру є хоч і енерговитратним, але сезонним і здійснюється у вересні-грудні. Але оскільки рішення про надання пільгового газу до 30 квітня 2022 року ухвалювалося як короткострокове, виробництво цукру просто не включили до переліку.

А днями стало відомо, що в Україні зупинився один із найбільших заводів із виробництва крохмалю – чернігівський "Вимал". Основна причина – надто високі ціни на енергоносії, подорожчання розподілу електроенергії та зростання вартості води.

Щодо наміру Мінекономіки приборкати інфляцію та вийти до кінця року на рівень 5%, то економісти сприйняли цю заяву з певною часткою гумору.

"Не маючи реальних планів щодо зростання економіки та стримування цін, Мінекономіки, мабуть, намагається налякати інфляцію "психічною атакою", — каже економіст Андрій Мартинюк. — На жаль, це не допоможе і продукти продовжать дорожчати. На ціни сьогодні тисне не лише держрегулювання, а й зростання цін на енергоносії, зростання зарплат, високі податки, подорожчання добрив, корупція, тіньова економіка, зростання курсу та десяток інших факторів. І всі ці проблеми потрібно вирішувати, а не постійно створювати "білий шум" і цим обмежуватись".

Чи допоможе ПДВ

В умовах, коли ціни на продукти в "аграрній супердержаві" не просто наблизилися до європейських, а й перевищили їх, група народних депутатів виступила з ініціативою тимчасово скасувати ПДВ на продукти та зареєструвала у Верховній Раді законопроект №7023.

Автори документа звернули увагу на те, що вже давно не є секретом для середньостатистичного українського покупця: польські продукти продаються в наших магазинах дешевше за українські. І це не дивно, якщо згадати, що польський аграрний сектор на відміну від українського дотується державою.

Причому найближчим часом розрив у цінниках збільшиться ще більше: з 1 лютого Польща скасувала ПДВ на продукти, а з 1 липня це зроблять й інші країни Європи. Неважко прогнозувати, що за таких умов українські продукти стануть абсолютно неконкурентоспроможними не лише на зовнішньому, а й внутрішньому ринку. В результаті країна дуже швидко виявиться завалена імпортом, а вітчизняні виробники стануть банкрутами.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Хліб злетить у ціні? Українські виробники не отримали пільгової ціни на газ Якщо українські хлібні підприємства не досягнуть домовленості щодо пільгових цін на газ, то їхня продукція може помітно подорожчати.

На думку авторів документа, нульовий ПДВ допоможе виправити ситуацію – знизити ціни та дозволити українським товарам конкурувати з імпортними. Проте економісти в цьому не впевнені, зазначаючи, що навіть якщо закон ухвалять, у чому, до речі, багато хто сумнівається, істотного ефекту очікувати не варто.

Так, аналітик Данило Монін вважає, що з урахуванням подорожчання нафти, максимум, що очікується – це уповільнення зростання продуктових цін. Щоправда, не до анонсованих Мінекономіки 5%, а у кращому разі до 10%.

З колегою солідарний аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

"Скасувати продуктовий ПДВ реально, але зовсім не факт, що ми отримаємо очікуваний результат, — зазначив експерт у розмові з "Телеграфом" — Ціни не знизяться — їх зростання просто сповільниться. Основні причини полягають у нафті, що дорожчає, збільшенні транспортних витрат в Україні та в світі, скорочення споживання через зниження доходів українців унаслідок інфляції".

Експерт погоджується з тим, що уряд перебуває у постійному пошуку шляхів та варіантів зниження інфляційного тиску на населення, але, на жаль, поки що це більше схоже на імітацію бурхливої діяльності.

"Все це тимчасові заходи, а не створення умов, які будуть сприятливими для бізнесу, створять робочі місця та посилять економіку, — каже Орищак. — Усі спроби стримати зростання цін не обіцяють бути успішними, оскільки мають короткостроковий орієнтир. А довгостроково Україна поки що програє. І із зовнішніх, і з внутрішніх причин рівень життя в Україні межує з виживанням".

Можна припустити, що відповідальним за зростання цін та провал економічної стратегії можуть зробити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. "Телеграф" раніше повідомляв, що йому шукають заміну і вже навіть є кілька кандидатів.