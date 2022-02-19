Дорожает все: уровень жизни в Украине приближается к "черте выживания"

Уровень жизни в Украине и дальше скатывается независимо от увеличения зарплат, потому что цифры на ценниках взлетают вверх в разы быстрее

С каждым днем жить в Украине становится дороже. Ценники на продукты питания в стране уже оценивают как "космические", однако, учитывая дальнейшее их увеличение, это, очевидно, еще далеко не предел. Больше всего в последнее время подорожали наиболее употребляемые продукты — мясо, крупы, растительное масло, сахар и другие.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, только за последний год цены на продукты в стране взлетели на 14,5%, однако эксперты в сфере финансов, ссылаясь на множество исследований и индексов, уверяют, что эта цифра значительно больше. В деталях разбирался "Телеграф".

Так, если рассмотреть "индекс борща" от аналитиков BRDO, то в течение последнего года любимое блюдо украинцев увеличилось в цене на треть. При этом, учитывая официальные данные, свекла подорожала на 122%, морковь подскочила на 131%, а капуста взлетела на 284%. Однако даже эти цифры можно считать устаревшими, ведь во время своих расчетов исследователи брали среднюю стоимость за один килограмм свеклы, которая удерживалась на отметке в 17,05 гривен, а с тех пор ее стоимость уже выросла до уверенной 20-ки.

Цены на мясо, в частности свинину, увеличились на 12%, сало – на четверть, а курятину – на треть. Что касается последнего, то здесь вообще сложно составить средний ценник, ведь в супермаркетах цена на филе курицы колеблется от 120 до 150 гривен за килограмм.

Не отстают в погоне за подорожанием и крупы. Так, согласно продуктовым индексам Минфина, в Украине подорожал рис, гречка и пшено. Что касается хлебобулочных изделий, то они только за последний месяц подскочили на 8%.

Цены на яйца, сахар и растительное масло вообще можно отнести к космическим, ведь именно они стали рекордсменами в подорожании.

Что говорить о гречке и масле, если обычная белокочанная капуста подорожала почти на 300%.

Не отстает от всеобщего роста и цена на молочку. К примеру, 200-граммовая пачка сливочного масла в Украине уже стоит от 60 до 75 гривен, а это около 300-375 гривен за килограмм.

Такую ситуацию мы вынуждены наблюдать на систематической основе, и это все после государственного урегулирования цен, которое якобы ввело в конце прошлого года, в виде так называемого подарка украинцам "под елку".

Ранее "Телеграф" писал о том, как за последний год увеличились зарплаты в Украине, но, несмотря на это, ее жители и дальше продолжают стремительно беднеть из-за того, что цены растут еще быстрее, чем доходы граждан.