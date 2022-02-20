Росія відкриває ще один "фронт"? Війська ПМР приведені у бойову готовність

У самопроголошеному Придністров'ї, яке перебуває фактично під контролем Росії, провели військові навчання з приведенням частин у бойову готовність.

Про це повідомили на сайті Міноборони ПМР.

Придністровські військові провели навчання зі стрільби з кулеметів БТР та стрілецької зброї, також вражалася "бронетехніка" та "група піхоти" умовного супротивника. Зазначається, що навчання проходили у темну пору доби.

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Зазначимо, що Придністров'я в односторонньому порядку оголосило про свою незалежність від Молдови у 1991 році. Росія офіційно не визнає суверенітету Придністровської Молдавської Республіки, однак на неофіційному рівні надає їй військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. 2006 року у Придністров'ї провели референдум, на якому, за офіційними влади ПМР, 98% виборців висловилися за незалежність республіки від Молдови і майбутню інтеграцію з Росією.

Придністров'я має спільний кордон із Вінницькою та Одеською областями. Наразі у невизнаній республіці знаходиться батальйон миротворчих сил РФ із 412 осіб та два батальйони військової частини №13962, де приблизно 1,5 тисячі військових для охорони складу боєприпасів у селі Ковбасна.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що Путін готує вторгнення та шукає для цього привід.

Крім того, заступник міністра з тимчасово окупованих територій України у 2016–2019 роках Георгій Тука вважає, що Путін може ввести солдатів ОДКБ на Донбас 22 лютого.