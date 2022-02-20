Россия открывает еще один "фронт"? Войска ПМР приведены в боевую готовность

В самопровозглашённом Приднестровье, которое находится практически под контролем России, провели военные учения с приведением частей в боевую готовность.

Об этом сообщили на сайте Минобороны ПМР.

Приднестровские военные провели учения по стрельбе из пулеметов БТР и стрелкового оружия, также поражалась "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника. Отмечается, что учения проходили в темное время суток.

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Приднестровье в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Молдовы в 1991 году. Россия официально не признает суверенитет Приднестровской Молдавской Республики, однако на неофициальном уровне оказывает ей военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. В 2006 году в Приднестровье провели референдум, на котором, по данным властей ПМР, 98% избирателей высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию в Россию.

Приднестровье имеет общую границу с Винницкой и Одесской областями. Сейчас в непризнанной республике находится батальон миротворческих сил РФ из 412 человек и два батальона воинской части №13962, где около 1,5 тысячи военных для охраны состава боеприпасов в селе Колбасна.

Напомним, в НАТО считают, что Путин готовит вторжение и ищет для этого повод.

Кроме того, заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины в 2016-2019 годах Георгий Тука считает, что Путин может ввести солдат ОДКБ на Донбасс 22 февраля.