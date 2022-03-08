США можуть послабити санкції проти Венесуели, щоб ізолювати росію

США намагаються ізолювати росію від одного із ключових союзників.

Сполучені Штати шукають усі можливі шляхи скорочення споживання російської нафти на фоні війни в Україні. Одним із варіантів є пом’якшення санкцій щодо Венесуели з метою заповнити ринок нафтою.

Як повідомляє агентство AFP, до Каракасу вирушили для переговорів представники американської адміністрації.

"Білий дім заявив у понеділок, що американська делегація провела переговори на вихідних у Венесуелі, які включали обговорення постачання енергоносіїв — Вашингтон шукає шляхи скорочення імпорту російської нафти", — повідомляється на сторінці в Twitter агентства.

Це перший візит на високому рівні після розриву дипломатичних відносин у 2019 році.

Тоді Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з Ніколасом Мадуро та закрив своє посольство, оскільки звинувачували Мадуро у фальсифікації виборів. Після чого Мадуро відреагував на санкції, заручившись економічною та дипломатичною допомогою від Росії.

В результаті частина нафтових активів Венесуели дісталася російським компаніям.

Зазначимо, що економіка росії вже суттєво постраждала після санкцій, запроваджених багатьма країнами та компаніями щодо країни після вторгнення до України.