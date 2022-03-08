Рус

США можуть послабити санкції проти Венесуели, щоб ізолювати росію

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
195
США у 2019 році запровадили санкції проти венесуельської нафти Новина оновлена 08 березня 2022, 07:26
США у 2019 році запровадили санкції проти венесуельської нафти

США намагаються ізолювати росію від одного із ключових союзників.

Сполучені Штати шукають усі можливі шляхи скорочення споживання російської нафти на фоні війни в Україні. Одним із варіантів є пом’якшення санкцій щодо Венесуели з метою заповнити ринок нафтою.

Як повідомляє агентство AFP, до Каракасу вирушили для переговорів представники американської адміністрації.

"Білий дім заявив у понеділок, що американська делегація провела переговори на вихідних у Венесуелі, які включали обговорення постачання енергоносіїв — Вашингтон шукає шляхи скорочення імпорту російської нафти", — повідомляється на сторінці в Twitter агентства.

Це перший візит на високому рівні після розриву дипломатичних відносин у 2019 році.

Тоді Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з Ніколасом Мадуро та закрив своє посольство, оскільки звинувачували Мадуро у фальсифікації виборів. Після чого Мадуро відреагував на санкції, заручившись економічною та дипломатичною допомогою від Росії.

В результаті частина нафтових активів Венесуели дісталася російським компаніям.

Зазначимо, що економіка росії вже суттєво постраждала після санкцій, запроваджених багатьма країнами та компаніями щодо країни після вторгнення до України.

Теги:
#Нафта #Санкції #Венесуела #США.
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
В регіонах
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Категорія
Всесвітній банк
"FREE Ukraine": Світовий банк готує екстрену допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілів Сум
Так виглядає "рускій мір": окупанти бомблять з літаків Суми та прилеглі села (відео)
Дата публікації
Категорія
Morgan Stanley
До дефолту залишився місяць: росії напророчили долю Венесуели
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами