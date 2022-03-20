У чеському сафарі-парку народився маленький носоріг – його назвали Києвом (фото)

Малюк повністю здоровий і незабаром вийде у відкритий вольєр

Поки увага українців та всього світу прикута до ситуації з відбиванням російського вторгнення, у чеському сафарі-парку поділилися гарною новиною. Там народився маленький носоріг, якого вже встигли назвати Києвом.

Про це повідомляється на сайті сафарі-парку в містечку Двур-Кралове над Лабем.

Наголошується, що самка носорога на ім’я Єва народила малюка ще 4 березня. Після народження маленький Київ важив 33 кілограми, але завдяки регулярному харчуванню щодня додає у вазі близько кілограма.

Це перший дворогий носоріг, який народився за останні чотири роки.

Зазначається, що дитинча народилося через тиждень після початку російського вторгнення в Україну, а тому ім’я було обрано невипадково.

"Це ще один вираз нашої підтримки українським героям", — сказав голова парку Пржемисл Рабас.

Незабаром маленький носоріг зміцніє достатньо, щоб вийти зі своєю матір’ю у відкритий вольєр, проте коли це станеться, залежатиме тільки від них самих.

Парк у Двур-Кралові над Лабем є одним з найважливіших місць у світі з розведення дворогих носорогів, які знаходяться під загрозою вимирання. Він почав функціонувати у 1971 році, а нині у ньому проживає 14 тварин цього виду. Маленький Київ став 47-м дитинчам, які народилися в цьому місці.

Як повідомлялося раніше, у Росії почали складати список ворогів країни, до якого вже потрапили низка українських журналістів та діячів культури. Серед них виявився і ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров.