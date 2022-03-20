В чешском сафари парке родился маленький носорог — его назвали Киевом (фото)

Малыш полностью здоров и вскоре выйдет в открытый вольер

Пока внимание украинцев и всего мира приковано к ситуации с отражением российского вторжения, в чешском сафари-парке поделились хорошей новостью. Там родился маленький носорог, которого уже успели назвать Киевом.

Об этом сообщается на сайте сафари-парка в городке Двур-Кралове-над-Лабем.

Отмечается, что самка носорога по имени Ева родила малыша еще 4 марта. После рождения маленький Киев весил 33 килограмма, но благодаря регулярному питанию ежедневно прибавляет в весе около килограмма.

Это первый двурогий носорог, который родился там за последние четыре года.

Отмечается, что детеныш родился спустя неделю после начала российского вторжения в Украину, а потому имя было выбрано неслучайно.

"Это еще одно выражение нашей поддержки украинским героям", — сказал глава парка Пржемысл Рабас.

Вскоре маленький носорог окрепнет достаточно, чтобы выйти со своей матерью в открытый вольер, однако когда это случится, будет зависеть только от них самих.

Парк в Двур-Кралове-над-Лабем является одним из самых важных мест в мире по разведению двурогих носорогов, которые находятся под угрозой вымирания. Он начал функционировать в 1971 году, а в настоящее время в нем проживает 14 животных этого вида. Маленький Киев стал 47-м детенышем, который родился в этом месте.

Как сообщалось ранее, в россии начали составлять список врагов страны, в который уже попали ряд украинских журналистов и деятелей культуры. Среди них оказался и ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.