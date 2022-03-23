Сирія "динамить" росіян щодо війни з Україною: подробиці

Помирати за сумнівні російські гроші відмовляються навіть сирійські найманці.

Сирія всіма можливими способами намагається провалити план росії щодо залучення їх бойовиків до війни в Україні. Сирійські військові відмовляються ризикувати життям на боці росіян.

Про це у середу, 23 березня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначається, що напередодні відбулася зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії). Росіянин поставив сирійцю конкретну вимогу щодо формування списку імен найманців, які готові воювати проти України, однак відповіді на свою вимогу генерал не отримав.

Командувач сирійців жодного списку не надав і заявив, що вийде на зв'язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади".

У розвідці зазначають, що влада Сирії попри свої обіцянки росіянам відмовляється постачати найманців для війни з Україною. Це можна пояснити тим, що російський наступ зовсім не "легка прогулянка", яку обіцяв сирійцям Кремль, а запеклі бої з тотальними втратами ворогів. Саме тому сирійці не готові віддавати своє життя навіть за умови, що отримають якесь грошове забезпечення.

Попри це російська влада не полишає спроб посилити свою армію сирійцями, тому зараз намагається домовитися про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії зізналися, як сім’ї військових кинули їх помирати в Україні.