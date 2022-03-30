Під санкції не потрапила ще купа путінських олігархів: список

Половина із двадцятки російських топ-олігархів досі не під санкціями

Через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну та розгортання жорстких бойових дій на українських теренах Сполучені Штати Америки, Європейський союз, а також Великобританія впровадили жорсткі пакети санкцій проти російських мільярдерів, проте половина найбагатших олігархів росії дотепер не зазнали жодних обмежень.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вказані відомості оприлюднив портал Bloomberg.

Під потужні обмеження Заходу здебільшого потрапили мільярдери, які до війни росії з Україною, володіли статками від 200 млрд доларів.

Список бізнесменів, яким вдалося уникнути санкцій:

Найбагатша людина росії, президент "Норильськ Нікель" Володимир Потанін. Після введення санкцій проти рф його статки стали меншими з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів;

Після введення санкцій проти рф його статки стали меншими з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів; Леонід Міхельсон — акціонер газової компанії "Новатек". Санкційні пакети Заходу зменшили його статки з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів;

— акціонер газової компанії "Новатек". Санкційні пакети Заходу зменшили його статки з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів; Голова ради директорів "Новолипецька Сталь" Володимир Лісін, статки якого стали меншими з 28 млрд доларів до 21 млрд доларів;

статки якого стали меншими з 28 млрд доларів до 21 млрд доларів; Вагіт Алекперов — голова ради директорів "Лукойл". Після санкцій проти рф статки олігарха зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів;

голова ради директорів "Лукойл". Після санкцій проти рф статки олігарха зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів; Засновник інвестгрупи "Онексім" Михайло Прохоров. Через санкції його статки на сьогоднішній день залишилися незмінними — 13,8 млрд доларів;

Через санкції його статки на сьогоднішній день залишилися незмінними — 13,8 млрд доларів; Дмитро Риболовлєв — акціонер "Банку Кіпру" та ФК "Монако". Після санкцій проти росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;

акціонер "Банку Кіпру" та ФК "Монако". Після санкцій проти росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів; Власник хімкомпанії "Акрон" В'ячеслав Кантор. Санкції ніяк не вплинули на його статки, навпаки, вони збільшилися з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;

Санкції ніяк не вплинули на його статки, навпаки, вони збільшилися з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів; Леонід Федун — віце-президент "ЛУКОЙЛ". Після санкцій проти росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів;

віце-президент "ЛУКОЙЛ". Після санкцій проти росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів; Співзасновник "Євраз" Олександр Абрамов . Санкції зменшили його статки з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів;

. Санкції зменшили його статки з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів; Андрій Гурієв — засновник хімкомпанії "Фосагро". Статки стали більшими після впровадження санкцій (з 7,9 млрд доларів до 8,7 млрд доларів).

Варто також відзначити, що загалом з початку військової агресії росії проти України Вашингтон заморозив активи 852 осіб, Євросоюз – 775 осіб, а Великобританія – 982 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки заявили про те, що розглядають нові пакети жорстких санкцій проти російської федерації.