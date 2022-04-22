Авто напрокат за кордоном: як заощадити та які документи потрібні для оренди

Вибір авто за кордоном може стати важкою та витратною проблемою

Автомобіль напрокат — ця послуга стала наразі популярною як ніколи, адже велика кількість українців вимушено покинули власні домівки і приватний транспорт та поїхали шукати прихисток у країнах Європи через повномасштабне вторгнення росії. Для тих, хто має систематичну потребу у швидкому та комфортному пересуванні автівка може стати гарним помічником. Коли заощаджень на нову машину не вистачає, єдиним виходом є взяти її в оренду.

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Як краще обирати авто на місці чи онлайн?

Якщо виїзд за кордон був незапланованим і вам дуже потрібно не витратити на оренду усі свої заощадження, однозначно кращим виходом буде забронювати його заздалегідь через інтернет. Зазвичай, чим раніше ви поставите свою бронь, тип дешевшою у підсумку вийде його прокат. Особливо це стосується "гарячих" сезонів, коли доводиться обирати з того, "що залишилося". І це, як правило, не найдешевші варіанти, — пише портал "tripmydream".

Не варто обмежуватися сайтами компаній-прокатників, краще перегляньте списки запропонованих авто на порталах "Carrentals", "Rentalcars" та інших, тому що саме вони часто пропонують більш дешеві транспортні засоби.

Головна порада — перед бронюванням краще почитати відгуки інших клієнтів.

Які вимоги до водіїв за кордоном?

Є два параметри, за яким "прокатники" оцінюють ймовірного клієнта:

Ваш вік. У переважній більшості європейських країн орендувати машину можна лише 19 років. До їх списку входять Німеччина, Данія, Австрія, Італія, Фінляндія. З 21 року авто можна взяти на прокат у Польщі, Чехії, Франції та Угорщині. Є й такі країни, де компанії не видадуть вам ключі, якщо вам ще не виповнилося 25 років.

У переважній більшості європейських країн орендувати машину можна лише 19 років. До їх списку входять Німеччина, Данія, Австрія, Італія, Фінляндія. З 21 року авто можна взяти на прокат у Польщі, Чехії, Франції та Угорщині. Є й такі країни, де компанії не видадуть вам ключі, якщо вам ще не виповнилося 25 років. Водійський стаж. Найпоширеніші варіанти: 1 рік і 3 роки.

Варто також відзначити, що деякі закордонні агентства збільшують вартість прокату або розмір депозиту для водіїв молодших 25-річного віку.

Чи потрібно українцям мати міжнародне водійське посвідчення?

Для перестраховки — бажано цей документ оформити. Проте, якщо через брак часу такої змоги у вас немає, не переймайтеся, адже в тих країнах, які є підписантами Віденську конвенцію (а це більшість членів Європейського союзу), теоретично можна керувати автівкою, якщо на руках є лише національне посвідчення водія.

Відзначимо, що, на жаль, на практиці, більшість "прокатників" все ж відмовляють тим, у кого МВУ немає.

У ряді країн у власників українських водійських посвідчень, які потрапили в аварію, виникали складності. Зокрема, в Греції і Італії зафіксовані випадки, коли саме українців визнавали винуватцями аварій лише через те, що його документ був визнаний недійсним (хоча на законодавчому рівні це не є правильним).

У низці країн-учасниць Женевської конвенції необхідно мати при собі одночасно і міжнародне, і національне посвідчення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частково змінили перелік документів для водіїв, які потрібні для перетину кордону із іншими державами.