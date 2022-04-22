Перетин кордону на авто під час війни: які документи знадобляться

Різниця у документах на виїзд є в залежності від того, кому належить машина

В Україні дещо змінився перелік документів, необхідний для перетину кордону із іншими державами на автомобілі. Якщо автівка не зареєстрована на водія, у такому випадку доведеться доводити, що дозвіл на користування саме цим транспортним засобом у людини є.

Що для цього знадобиться, повідомляє "АвтоРіа" із посиланням на Державну митну службу.

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На "гарячій лінії" відомства поясняюють, що виїзд із України до інших держав наразі контролюється пильніше, аніж на початку війни. Саме тому автівки, водії котрих не є їхніми власниками, будуть перевірятися ретельніше. Цим людям варто мати при собі такий перелік документів:

свідоцтво про шлюб (якщо авто зареєстровано на чоловіка, а за кермом дружина) / будь-який інший документ, який доводить родинний зв'язок із справжнім влансиком (чиї дані вказані у свідоцтві про реєстрацію авто);

(якщо авто зареєстровано на чоловіка, а за кермом дружина) / будь-який інший документ, який доводить родинний зв'язок із справжнім влансиком (чиї дані вказані у свідоцтві про реєстрацію авто); довіреність від власника із зазначенням його контактів та особистих даних. Дозволяється найпростіша довіреність — не обов'язково візована нотаріально через складність ситуації в Україні.

Якщо таких документів нема, на митниці будуть вирішувати в індивідуальному плані — чи варто випускати транспортний засіб із України. При цьому стосується це лише тих ТЗ, за кермом яких знаходяться жінки (з дітьми або самі). Будь-які інші нюанси краще уточнювати телефоном на митниці, перетинати яку збираєтеся — їхній перелік є на сайті.

Також додамо, що крім цього до необхідного переліку документів входять нацпосвідчення водія, яке відповідає усім міжнародним вимогам; свідоство про реєстрацію машини; державний розпізнавальний знак України; міжнародний договір страхування (так звана "зелена картка").

У свідоцтві про реєстрацію ТЗ має бути така інформація: - П.І.Б. і місце проживання власника техпаспорту; - порядковий (реєстраційний) номер; - рік випуску автомобіля; - назва марки і моделі автомобіля, заводу-виробника транспортного засобу; - порядковий номер шасі (заводський або серійний номер заводу-виробника); - дозволена максимальна вага (для вантажних ТЗ); - дата закінчення терміну дії свідоцтва, якщо вона обмежена.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких умов під час воєнного стану перетнути кордон можуть дозволити чоловікам, котрі є військовозобов'язаними.