Перетин кордону на авто під час війни: які документи знадобляться
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Різниця у документах на виїзд є в залежності від того, кому належить машина
В Україні дещо змінився перелік документів, необхідний для перетину кордону із іншими державами на автомобілі. Якщо автівка не зареєстрована на водія, у такому випадку доведеться доводити, що дозвіл на користування саме цим транспортним засобом у людини є.
Що для цього знадобиться, повідомляє "АвтоРіа" із посиланням на Державну митну службу.
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На "гарячій лінії" відомства поясняюють, що виїзд із України до інших держав наразі контролюється пильніше, аніж на початку війни. Саме тому автівки, водії котрих не є їхніми власниками, будуть перевірятися ретельніше. Цим людям варто мати при собі такий перелік документів:
- свідоцтво про шлюб (якщо авто зареєстровано на чоловіка, а за кермом дружина) / будь-який інший документ, який доводить родинний зв'язок із справжнім влансиком (чиї дані вказані у свідоцтві про реєстрацію авто);
- довіреність від власника із зазначенням його контактів та особистих даних. Дозволяється найпростіша довіреність — не обов'язково візована нотаріально через складність ситуації в Україні.
Якщо таких документів нема, на митниці будуть вирішувати в індивідуальному плані — чи варто випускати транспортний засіб із України. При цьому стосується це лише тих ТЗ, за кермом яких знаходяться жінки (з дітьми або самі). Будь-які інші нюанси краще уточнювати телефоном на митниці, перетинати яку збираєтеся — їхній перелік є на сайті.
Також додамо, що крім цього до необхідного переліку документів входять нацпосвідчення водія, яке відповідає усім міжнародним вимогам; свідоство про реєстрацію машини; державний розпізнавальний знак України; міжнародний договір страхування (так звана "зелена картка").
У свідоцтві про реєстрацію ТЗ має бути така інформація:
- П.І.Б. і місце проживання власника техпаспорту;
- порядковий (реєстраційний) номер;
- рік випуску автомобіля;
- назва марки і моделі автомобіля, заводу-виробника транспортного засобу;
- порядковий номер шасі (заводський або серійний номер заводу-виробника);
- дозволена максимальна вага (для вантажних ТЗ);
- дата закінчення терміну дії свідоцтва, якщо вона обмежена.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких умов під час воєнного стану перетнути кордон можуть дозволити чоловікам, котрі є військовозобов'язаними.
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