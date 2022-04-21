Виїзд за кордон військовозобов`язаних водіїв: кому дозволено виїжджати та як отримати дозвіл

Для виїзду за кордон водіям потрібно мати додаткові документи

З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україні було офіційно запроваджено військовий стан. У зв'язку із ним чоловікам, які досягли 18-річного віку і не старші 60-ти років, виїзд за межі країни заборонено. Винятком є окремі категорії громадян, до списку яких увійшли й водії, котрі здійснюють вантажні перевезення.

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За словами юристки Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяни Дімової, у березні 2022 року Верховною Радою України було прийнято ухвалу № 194 "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму військового стану", в рамках якої регламентується порядок бронювання громадян призовного віку, в тому числі й водіїв. Тобто надання конкретному військовозобов'язаному працівнику відстрочки строком до 6 місяців від призову під час загальної мобілізації.

Дозвіл на перетин кордону можуть отримати виключно військовозобов'язані громадяни

Так, завдяки спеціальній процедурі по бронюванню громадян призовного віку, яка здійснюється згідно з обґрунтованою пропозицією підприємства, установи, організації, державного органу, погодженого з Міністерством оборони, та за відповідним рішенням Міністерства економіки України, деякі категорії водіїв можуть отримати відстрочку від мобілізації та здійснювати виїзд за межі країни.

Дозвіл можуть отримати такі категорії водіїв

водії, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних\ гуманітарних вантажів;

працівники підприємств залізничного транспорту, котрі залучені до забезпечення функціонування та безперебійної роботи залізничної інфраструктури;

Рішення щодо бронювання військовозобов'язаних водіїв можуть прийняти у Міністерстві інфраструктури України, обласних військових адміністраціях або у Київській міській військовій адміністрації.

Перевізники мають можливість самостійно обрати відомство, до якого звернутися за дозволом для перетину кордону.

Як отримати дозвіл для військовозобов'язаного водія

завантажити і заповнити належну форму для отримання дозволу за посиланням ТУТ;

роздрукувати, поставити підпис та печатку;

відсканувати копію у форматі pdf або хоча б сфотографувати бланк форми;

надіслати документ на електронну адресу: [email protected] у форматі word та pdf;

заповнити лист із опитуванням за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що правила перетину кордону для дітей змінили та детальніше розібрав, що потрібно знати батькам або родичам неповнолітніх, аби мати можливість для виїзду з України.