Фінляндія відібрала у путінського олігарха майно, зокрема - концертний зал

Фінляндія конфіскувала власність ще одного російського олігарха

У Фінляндії виконавча служба конфіскувала частку власності підсанкційного російського олігарха Геннадія Тимченка у гельсінкській Hartwall Arena.

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Як пише видання "Yle", Тимченко, який є громадянином Фінляндії, ще в перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну потрапив до санкційного списку Європейського Союзу. Конфіскація його власності розпочалася ще у березні.

Як відомо Тимченко має 22,5% компанії Arena Events Oy, якій належить Hartwall Arena. Її загальну вартість оцінюють приблизно у 10 мільйонів євро. Саме олігарх був співвласником "арени" ще з початку 2013 року спільно із Романом Ротенбергом. Окрім того, він був одним з найбільших спонсорів хокейної команди Jokerit, для якої Hartwall Arena є "рідним" залом.

Що стосується Ротенберга, то він також потрапив до списку підсанкційних осіб, проте не Євросоюзу, а Сполучених Штатів Америки.

Варто відзначити, що до початку вторгнення росії в Україну у залі Hartwall Arena проходила величезна кількість концертів, а також спортивних подій. Для хокейних змагань вона була одним з головних залів у столиці Фінляндії. Саме там проводилися світові чемпіонати з цього виду спорту у 2007 році, а також відбір на Євробачення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки впровадили черговий пакет санкцій проти росії. До списку підсанкційних осіб увійшов російський олігарх Костянтин Малофєєв.