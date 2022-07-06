Австрія відбирає у "Газпрома" сховище газу, і це не через санкції – що сталось

росіянам запропонували співпрацю на умовах "використовуй або втрать"

Після того, як Польща законодавчо дозволила продавати підсанкційні російські підприємства, по москві нанесли ще один економічий удар з Європи. Австрія оголосила, що відбирає у "Газпрома" доступ до підземного газового сховища у Хайдаху, федеральна земля Зальцбург.

Як пише "Коммерсант", про це заявив австрійський канцлер Карл Нехаммер. Він нагадав, що росіян неодноразово попереджали – якщо вони не почнуть заповнювати сховище газом, то його передадуть іншим постачальникам. Кілька місяців "Газпром" ігнорував принцип "використовуй або втрать" і тепер він більше не матиме права користуватись сховищем обсягом у 2,8 мільярди кубометрів.

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Раніше оператором цього сховища була одна зі структур Gazprom Germania, але росія запровадила проти неї санкції, оскільки в березні компанія перейшла під контроль німецького уряду. Таким чином "Газпром" втратив право користуватись сховищем у Хайдаху. Компанії запропонували схему, за допомогою якої вона могла би заповнювати резервуар і тримати в Європі свій газ, але росіяни відмовились. Тепер запаси для Австрії, а сховище покриває третину річної потреби країни в газі, поповнюватимуть інші постачальники. Перед зимою, коли росія, як прогнозують, може спробувати піти на газовий шантаж практично всієї Європи, для Австрії дуже важливо тримати сховище "Хайдах" заповненим.

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