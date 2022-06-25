В Україні вигадали, як пережити зиму

У Європі також шукають альтернативи російському газу

Через війну в Україні температуру в будинках мешканців країни триматимуть на рівні 18-20 градусів тепла. Зростають ризики для енергетики. Щоб подолати енергетичні проблеми Україна та Польща планують наростити видобуток вугілля.

Про це пише Reuters, відзначаючи, що енергетичне вугілля — викопне паливо, що найбільше забруднює екологію. Зазначається, що в Україні хочуть збільшити внутрішні запаси такого вугілля на 1 млн. тонн перед зимою.

Щоб досягти запасів у 3 млн. тонн, на доступних шахтах намагаються досягти довоєнного рівня видобутку. Поточні цифри не розкриваються через ризики, але згідно з відкритими джерелами у 2021 видобуток енергетичного вугілля склав понад 22 млн тонн. Окрім шахт у прифронтовій Луганщині та Донеччині, підприємства з видобутку є у Дніпропетровській, Львівській та Волинській областях.

За даними Reuters, Польща планує наростити видобуток на 1,5 млн тонн максимум. У країні близько 70% електроенергії виробляється з використанням вугілля. На тлі кризи в енергетиці через вторгнення росії в Україну використовувати вугілля як паливо для виробництва електроенергії також готуються Німеччина, Австрія, Нідерланди.

Як раніше писав "Телеграф", під час війни в Україні та ще пів року після закінчення воєнного стану заборонили підіймати вартість комунальних послуг, стягувати заборгованості чи відключати споживачів. Пеня однак може нараховуватися.