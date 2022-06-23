Міністр розповів, якою має бути температура в будинках узимку – українці відповіли

Українці не повинні мати справу з підвищенням тарифів на тепло

Літо в самому розпалі, але через активні військові дії українцям вже зараз доводиться думати про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Згідно з "анонсом" міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, середня температура в будинках з центральним опаленням перебуватиме в "європейському" діапазоні — від 18 до 20 градусів тепла.

Як чиновник пояснив на особистій Facebook-сторінці, таке рішення пов’язане з необхідністю захистити кожного громадянина України та забезпечити його житло обігрівом. Опалювальний сезон має розпочатися вчасно, а тарифи залишитися незмінними, але у зв’язку з війною проблем, ймовірно, уникнути не вдасться.

"Ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю, — наголосив Чернишов. — Як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного з нас".

За його словами, зараз найголовніше завдання української влади та комунальників — забезпечити безперервність подачі цього самого тепла до будинків українців.

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Варто підкреслити, що багато хто ставився до можливої зміни температурного фону в будинках взимку з розумінням.

Але є й значна кількість тих, хто не розуміє, про які "відчинені вікна" взимку говорить міністр. Також люди згадали "драконівські" платіжки, які часто отримували за охолілі квартири, та інші проблеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою чого можна спробувати заощадити на газовому опаленні, якщо у вас немає можливості від нього відмовитися та використати альтернативу.