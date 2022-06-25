В Украине придумали, как пережить зиму

В Европе также ищут альтернативы российскому газу

Из-за войны в Украине температуру в домах жителей страны будут держать на уровне 18-20 градусов тепла. Растут риски для энергетики. Чтобы преодолеть энергетические проблемы Украина и Польша планируют нарастить добычу угля.

Об этом пишет Reuters, отмечая, что энергетический уголь — наиболее загрязняющее экологию ископаемое топливо. Отмечается, что в Украине хотят увеличить внутренние запасы такого угля на 1 млн тонн перед зимой.

Чтобы достичь запасов в 3 млн тонн, на доступных шахтах пытаются достичь довоенного уровня добычи. Текущие цифры не раскрываются из-за рисков, но согласно открытым источникам в 2021 добыча энергетического угля составила более 22 млн тонн. Кроме шахт в прифронтовой Луганщине и Донетчине, предприятия по добыче есть в Днепропетровской, Львовской и Волынской областях.

По данным Reuters Польша планирует нарастить добычу на 1,5 млн тонн максимум. В стране около 70% электроэнергии вырабатывается с использованием угля. На фоне кризиса в энергетике из-за вторжения россии в Украину, использовать уголь в качестве топлива для производства электроэнергии также готовятся Германия, Австрия, Нидерланды.

Как ранее писал "Телеграф", во время войны в Украине и еще полгода после окончания военного положения запретили поднимать стоимость коммунальных услуг, взыскивать задолженности или отключать потребителей. Пеня при этом может начисляться.