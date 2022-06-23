Министр рассказал, какой должна быть температура в домах зимой – украинцы ответили
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Украинцы не должны столкнуться с повышением тарифов на тепло
Лето в самом разгаре, но из-за активных военных действий украинцам уже сейчас приходится думать о том, каким будет предстоящий отопительный сезон. Согласно "анонсу" министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, средняя температура в домах с центральным отоплением будет находиться в "европейском" диапазоне — от 18 до 20 градусов тепла.
Как чиновник объяснил на личной Facebook-странице, такое решение связано с необходимостью защитить каждого гражданина Украины и обеспечить его жилье обогревом. Отопительный сезон должен начаться вовремя, а тарифы — остаться неизменными, но в связи с войной проблем, вероятно, избежать не удастся.
"Мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу, — подчеркнул Чернышов. — Как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас".
По его словам, сейчас самая главная задача украинских властей и коммунальщиков — обеспечить беспрерывность подачи этого самого тепла в дома украинцев.
Стоит подчеркнуть, что многие отнеслись к вероятному изменению температурного фона в домах зимой с пониманием.
Но есть и значительное количество тех, кто не понимает, о каких "открытых окнах" зимой говорит министр. Также люди вспомнили "драконовские" платежки, которые часто получали за остывшие квартиры, и другие проблемы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью чего можно попытаться сэкономить на газовом отоплении, если у вас нет возможности от него отказаться и использовать альтернативу.