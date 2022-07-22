Безглузда смерть у басейні: чоловіка засмоктало в глибоку яму під час вечірки

Святкування дня народження компанії закінчилося трагедією.

В Ізраїлі – країні, яка часто стає мішенню для нападу терористів, сталася трагедія під час проведення корпоративу однієї з маркетингових компаній: дно басейну, біля якого проходила вечірка, раптово провалилося, і двох людей засмоктало у страшну вирву.

Про це повідомляє у четвер, 21 липня, Times of Israel.

За інформацією видання, нічого не віщувало лиха: учасники вечірки мирно відпочивали на території приватного будинку, коли в центрі басейну раптово утворився провал, і до нього потрапили двоє відпочиваючих. Одного з чоловіків одразу ж затягло потоком у підземний тунель.

На допомогу маркетологам кинулися викликані до місця трагедії рятувальники, але тільки через сім годин їм вдалося знайти тіло загиблого: його засмоктало в отвір разом із водою. Пошукова операція тривала кілька годин, і рятувальникам довелося спуститися глибоко під землю, попередньо спорудивши конструкції, що перешкоджають подальшим обваленням.

Інший чоловік, який також перебував у басейні, зміг вибратися з вирви сам. За повідомленнями парамедиків, він відбувся легкими травмами голови та кінцівок і після надання медичної допомоги був доставлений до лікарні. Ще 15 учасників вечірки були в стані шоку, всім їм надали допомогу на місці.

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