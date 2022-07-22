Нелепая смерть в бассейне: мужчину засосало в глубокую яму во время вечеринки
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Празднование дня рождения компании закончилось трагедией
В Израиле – стране, которая часто становится мишенью нападения террористов — произошла трагедия во время проведения корпоратива одной из маркетинговых компаний: дно бассейна, возле которого проходила вечеринка, внезапно провалилось, и двоих людей засосало в страшную воронку.
Об этом сообщает в четверг, 21 июля, Times of Israel.
По информации издания, ничего не предвещало беды: участники вечеринки мирно отдыхали на территории частного дома, когда в центре бассейна внезапно образовался провал, и в него попали двое отдыхающих. Одного из мужчин сразу же унесло потоком в подземный тоннель.
На помощь маркетологам бросились вызванные к месту трагедии спасатели, но только спустя семь часов им удалось обнаружить тело погибшего: его засосало в дыру вместе с отступающей водой. Поисковая операция длилась несколько часов, и спасателям пришлось спуститься глубоко под землю, предварительно соорудив конструкции, препятствующие дальнейшим обрушениям.
Другой мужчина, который также находился в бассейне, смог выбраться из воронки сам. По сообщениям парамедиков, он отделался легкими травмами головы и конечностей и после оказания медпомощи был доставлен в больницу. Еще 15 участников вечеринки были в состоянии шока, всем им оказали помощь на месте.
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