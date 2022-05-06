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Теракт в День независимости: в Израиле неизвестные с топорами напали на прохожих (фото, видео)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Преступники напали на людей посреди улицы
Преступники напали на людей посреди улицы

По меньшей мере три человека погибли в результате теракта в Эльаде.

В Израиле, который часто подвергается террористическим атакам, на День независимости 5 мая произошел теракт в городе Эльад.

Об этом сообщает агентство Reuters и израильские СМИ.

Сообщения о нападении на отдыхающих в городском парке Эльада и на центральной улице города Ибн Гвирол начали поступать в 20:43. Заявители утверждали, что на этих улицах двое вооруженных топорами мужчин ранили нескольких человек.

Город Эльад находится неподалеку от Тель-Авива
Город Эльад находится неподалеку от Тель-Авива

По данным Службы скорой помощи, в результате нападения три человека погибли.

Врачи больницы "Бейлинсон", в которую были доставлены трое раненых, сообщили, что состояние одного из них критическое, остальные ранены тяжело.

Еще один раненый самостоятельно добрался до больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.

Известно, что нападавшие скрылись с места преступления. Предположительно, они скрылись на белом коммерческом автомобиле. Местная полиция установила блокпосты, чтобы попытаться их поймать.

Мэр Эльада призвал жителей оставаться дома, пока работают правоохранители, так как террористы все еще могут быть в городе.

Место теракта оцеплено полицией
Место теракта оцеплено полицией

Как сообщалось, в начале мая в ответ на скандальное антисемитское заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Гитлер был наполовину евреем, Израиль решил рассмотреть призыв Украины относительно отправки оборонной военной помощи.

После этого из уст ряда росссийских официальных лиц последовала череда скандальных высказываний, а 4 мая в Москве принимали делегацию террористической организации ХАМАС.

При этом 5 мая российский диктатор владимир путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за слова Лаврова.

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#Теракт #Израиль #Эльад
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