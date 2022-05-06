Теракт у День незалежності: в Ізраїлі невідомі з сокирами напали на перехожих (фото, відео)

Щонайменше троє людей загинули внаслідок теракту в Ельаді.

В Ізраїлі, який часто зазнає терористичних атак, на День незалежності 5 травня стався теракт у місті Ельад.

Про це повідомляє агентство Reuters та ізраїльські ЗМІ.

Повідомлення про напад на відпочиваючих у міському парку Ельада та на центральній вулиці міста Ібн Гвірол почали надходити о 20:43. Заявники стверджували, що на цих вулицях двоє озброєних сокирами чоловіків поранили кількох людей.

Місто Ельад знаходиться неподалік Тель-Авіва.

За даними Служби швидкої допомоги, внаслідок нападу троє людей загинули.

Лікарі лікарні "Бейлінсон", до якої було доставлено трьох поранених, повідомили, що стан одного з них критичний, решта поранені важко.

Ще один поранений самостійно дістався лікарні "Шиба" у Тель а-Шомері.

Відомо, що нападники втекли з місця злочину. Імовірно, вони втекли на білому комерційному автомобілі. Місцева поліція встановила блокпости, щоб спробувати їх упіймати.

Мер Ельада закликав мешканців залишатися вдома, допоки працюють правоохоронці, оскільки терористи все ще можуть бути у місті.

Місце теракту оточене поліцією

Як повідомлялося, на початку травня у відповідь на скандальну антисемітську заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що Гітлер був наполовину євреєм, Ізраїль вирішив розглянути заклик України щодо відправлення оборонної військової допомоги.

Після цього з вуст низки російських офіційних осіб була черга скандальних висловлювань, а 4 травня в Москві приймали делегацію терористичної організації ХАМАС.

При цьому 5 травня російський диктатор володимир путін вибачився перед прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом за слова Лаврова.